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Rennes - LOSC : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Rennes - LOSC : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Ligue 1
parGuillaume Conte
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Rennes : Samba - Reynolds, Ait Boudlal, Cresswell, Oliviera, Nagida - Rongier, Thomasson, Camara - Mayenda, Dia
LOSC : Ozer - Kouassi, Ribeiro, Ngoy, Verdonk - Bentaleb, Andre, Haraldsson, Mukau - Mbappe, Diaoune
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Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Je ne crois pas une seconde a cette "info" qui m'en paraît bien bidon !

EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

Ligue 1

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Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2Paris logo
Paris
201062217107
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
810226717-10
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

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