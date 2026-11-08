EdF : « L’énorme erreur » de Zidane avec Mbappé pointée du doigt

Zinedine Zidane a surpris tout le monde lors de son premier rassemblement en retirant à Kylian Mbappé son poste préférentiel de numéro neuf pour l’exiler sur le côté gauche. Une grosse erreur selon Sébastien Tarrago.

Il y a un peu plus d’un mois, les grands débuts de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France ont été scrutés avec énormément d’attention. Le successeur de Didier Deschamps a fait quelques choix forts dans sa liste, mais également avec les cadres. Kylian Mbappé a par exemple été repositionné à gauche contre la Turquie, le seul match que le capitaine français a disputé en raison de sa blessure. La volonté de Zinedine Zidane semblait en tout cas de l’installer sur un côté pour laisser l’axe à Ousmane Dembélé. Pour les matchs contre l’Italie et la Turquie en novembre, la problématique sera différente car Dembélé est forfait tout comme Lepaul, autre numéro neuf appelé lors du premier rassemblement.

Ce concours de circonstance va probablement obliger Zidane à refaire de Mbappé son avant-centre. Mais au global, sa gestion laisse à désirer selon Sébastien Tarrago. « Zinedine Zidane a voulu montrer son territoire, il a voulu faire pipi sur son territoire. C’était une énorme erreur d’agir comme il a agi avec Kylian Mbappé, on verra ce que ça donne dans les mois qui viennent » a regretté le journaliste de RTL, pas du tout convaincu par la façon dont Zinedine Zidane a géré le cas Kylian Mbappé à l’occasion de son premier rassemblement.

Pour le journaliste, l’avant-centre du Real Madrid n’avait sans doute pas à s’exiler sur le côté au vu de son rendement dans l’axe, que ce soit au sien du club merengue ou avec les Bleus depuis plusieurs années. Ce rassemblement, avec l’absence d’Ousmane Dembélé sur blessure, sera au moins l’occasion pour Zidane de se rattraper en faisant de nouveau de Mbappé son numéro neuf. Il y a fort à parier que l’attaquant du Real Madrid aura à coeur de prouver qu’il excelle dans cette position et qu’il ne doit plus en bouger.