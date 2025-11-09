Wirtz viré de Liverpool, le Real Madrid a une idée

Le Real Madrid pourrait tenter quelques coups ces prochains mois sur le marché des transferts. Le club espagnol reste notamment très attentif à la situation de Florian Wirtz du côté de Liverpool.

Le Real Madrid est un club qui aime attirer dans ses filets les meilleurs joueurs de la planète. L'été prochain, la Casa Blanca pourrait connaitre des changements importants dans son équipe. Il se dit de plus en plus que Vinicius Jr pourrait être vendu, lui qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec les Espagnols pour prolonger son contrat. Autre Brésilien annoncé sur le départ : Rodrygo. L'ailier brésilien ne fait pas forcément partie des plans de Xabi Alonso et sait qu'il sera mieux pour lui de se trouver une nouvelle équipe. A l'instar de Vinicius, Rodrygo pourrait se retrouver en Premier League. Liverpool est très intéressé par ses services, ce qui pourrait au final faire aussi les affaires du Real Madrid.

Le Real Madrid ne lâche pas Wirtz

Selon les informations de Defensa Central, le club de la capitale espagnole voudrait en effet profiter de la situation pour s'attacher les services de Florian Wirtz. L'international allemand ne connait pas l'expérience souhaitée pour le moment du côté des Reds. Il est une cible de longue date du Real Madrid, qui pourrait s'entendre avec Liverpool pour le récupérer et en même temps faciliter les choses pour envoyer Rodrygo dans la Mersey. Une opération qui s'annonce tout de même difficile sur le papier. Liverpool ne compte pas se séparer de sitôt de Florian Wirtz et souhaite lui laisser du temps pour s'adapter.

A 22 ans, l'ancien du Bayer Leverkusen a encore l'avenir devant lui. Il sait en plus de cela qu'il restera dans les petits papiers d'un Real Madrid fan de son style de jeu. De son côté, Rodrygo va devoir tester le marché des transferts. Et il devra le faire vite, afin d'avoir la tête libérée s'il est appelé par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.