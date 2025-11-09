ICONSPORT_252703_0027
Orelsan-Mbappé : Une journaliste victime d'une campagne de haine

PSG09 nov. , 9:00
par Claude Dautel
Pour avoir osé critiquer, sur la chaîne L'Equipe, Kylian Mbappé suite à la polémique avec Orelsan, Pia Clemens fait l'objet d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux. Des attaques écœurantes venues de comptes dont le profil interpelle. 
Deux jours après la sortie du fameux morceau La petite voix, dans lequel on entend Orelsan parler de la famille Mbappé, et la réponse très brutale de Kylian Mbappé, l'artiste a calmé le jeu en expliquant samedi qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet. « Je préfère réfléchir plutôt que de répondre à chaud », a confié Orelsan depuis Caen où il était en séance de dédicaces. Mais du côté de certains fans de Kylian Mbappé, hommes et femmes confondues, tout n'ont pas les capacités à calmer les choses. Et c'est Pia Clemens, journaliste sur Ici Paris Ile-de-France, qui en fait les frais. Dans L'Equipe du Soir, notre consoeur s'en était pris à Kylian Mbappé suite à sa réaction. « Ce qui est insupportable, c’est de venir dire à la face des Français qu’Orelsan n’a pas un rond alors que c’est une bagarre de millionnaires. Quelqu’un qui n’a pas un rond, je peux lui en présenter à Kylian, il y en a plein à Bondy ou à Caen », avait notamment expliqué Pia Clemens. En retour, elle fait face à une vague de propos injurieux.

On ne touche pas à Kylian Mbappé

Et c'est un compte qui focalise cette haine, celui d'une dénommée @Floflo17841621, sur lequel certaines rumeurs circulent depuis des mois sur le fait qu'il pourrait être un burner account. Pour Floflo, si Pia Clemens a ainsi critiqué Kylian Mbappé, c'est peut-être, pour une raison personnelle. « Tu en veux à Kylian parce qu'il n'a pas flashé sur toi ? Tu es tellement aigrie, tu n'es pas son genre ! », a lancé la ou le propriétaire de ce compte. « J’ai 17 ans de plus que Kylian et deux enfants madame, respectez-vous un peu, vous vous avilissez avec ce genre de propos », a répondu Pia Clemens, rapidement soutenu par de nombreux journalistes. Et notamment Romain Beddouk.

Une campagne de harcèlement honteuse contre Pia Clemens

« Le simple fait que ce compte (et les autres) soient créés et commandités pour dénigrer, insulter et diffamer tous ceux qui font la moindre remarque sur un joueur de foot est déjà une honte et un délit d’harcèlement. Et les méthodes de communication sont tout aussi indignes. Prendre des noms féminins pour donner l’illusion d’un joueur qui transcende les genres et les âges. Répondre en anglais made in France puis en italien pour se donner une stature internationale. Triste et dangereux.Aujourd’hui c’est des accusations misogynes contre Pia parce que c’est une femme (assez symbolique de l’hypocrisie des noms de compte). La plupart du temps c’est l’accusation d’être raciste, jusqu’à quand on va tolérer ça ? », s'interroge le journaliste.
Derniers commentaires

PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

" bibabeloula " ^^

Pénalty, rouge, l’arbitre de Monaco-Lens en roue libre

Mais non, ya pas faute d'Anthony on m'a dit et que je n'y connaissais rien au foot en +.

PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

Cite moi des joueurs entre 18 et 20ans que l on a vendu 50M STP

PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

On avait juste pas trouvé le bon pigeon pour mettre 50M! Parce que des joueurs meilleurs que lui à 20ans crois moi qu’on en a eu un paquet! C’est bien 50M pour réussir un gros match, barcola c’est fort contre les faibles et faible contre les forts, et heureusement tout le monde s’en ai aperçu. Joueur surcôté qui est juste rapide, rien de plus.

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

Ouin ouin ouin....après les méchants arbitres, c'est les méchants commentateurs sportifs...demain les journalistes ! les riches du psg et le méchant Nasser bien entendu...Victimes, aigris, jaloux...et finalement ridicules. Qu'est ce qu'on se marre avec les marseillais !!

