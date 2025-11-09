Orelsan-Mbappé : Une journaliste victime d'une campagne de haine

" bibabeloula " ^^
Mais non, ya pas faute d'Anthony on m'a dit et que je n'y connaissais rien au foot en +.
Cite moi des joueurs entre 18 et 20ans que l on a vendu 50M STP
On avait juste pas trouvé le bon pigeon pour mettre 50M! Parce que des joueurs meilleurs que lui à 20ans crois moi qu’on en a eu un paquet! C’est bien 50M pour réussir un gros match, barcola c’est fort contre les faibles et faible contre les forts, et heureusement tout le monde s’en ai aperçu. Joueur surcôté qui est juste rapide, rien de plus.
Ouin ouin ouin....après les méchants arbitres, c'est les méchants commentateurs sportifs...demain les journalistes ! les riches du psg et le méchant Nasser bien entendu...Victimes, aigris, jaloux...et finalement ridicules. Qu'est ce qu'on se marre avec les marseillais !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
J’ai 17 ans de plus que Kylian et deux enfants madame, respectez-vous un peu, vous vous avilissez avec ce genre de propos.
@piapiaclemens tu en veux à Kylian parce qu'il n'a pas flashé sur toi ? Tu es tellement aigrie, tu n'es pas son genre!