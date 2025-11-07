Real Madrid : Kylian Mbappé évite le pire à Xabi Alonso

Mbappe Alonso Real

Critiqué de tous les côtés après la défaite de son Real Madrid face à Liverpool en Ligue des Champions cette semaine, Xabi Alonso peut compter sur le soutien indéfectible de Kylian Mbappé.
Leader du championnat espagnol avec cinq points d’avance sur le Barça, que le club madrilène a dominé dans le premier Clasico de la saison le 26 octobre dernier (2-1), le Real connaît plus de difficultés en Ligue des Champions. Plus dans le peloton de tête, le club de la Maison Blanche a effectivement chuté pour la deuxième fois de la saison face aux Reds de Liverpool mardi à Anfield (0-1). Un revers qui laisse des traces chez les Merengue, où Xabi Alonso subit déjà des critiques. Pas vraiment de la part des supporters, qui sont plutôt contents des grands débuts de l’ancien milieu de terrain espagnol sur le banc du Real, mais plutôt en interne. En effet, selon les informations du site Don Balon, des doutes subsistent au sein du vestiaire madrilène à propos du coaching de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Certains joueurs pensent « qu'Alonso est encore inexpérimenté et loin d'être un grand entraîneur, du moins pas encore ».

Les joueurs du Real doutent de Xabi Alonso, pas Mbappé

Les doutes se sont intensifiés après la défaite du Real à Liverpool, où le coach espagnol a perdu son équipe en faisant des choix tactiques étonnants. En même temps, il n’a pas aligné tous ses joueurs à leurs postes, à l’image d’Eduardo Camavinga ou de Fede Valverde. Si l'Uruguayen a plutôt été à la hauteur des attentes, le Français a été catastrophique sur son aile droite pendant la première période. Depuis ces choix douteux, certains joueurs estiment qu’ils ont besoin « d'un entraîneur expérimenté, fort d'une longue expérience, et non de quelqu'un qui a besoin de temps pour acquérir de l'expérience au fil des saisons ». Malgré tout, Xabi Alonso peut compter sur le soutien de sa star, Kylian Mbappé. En effet, d’après le média espagnol, l’international français « est l'un des rares à défendre l'entraîneur ». De quoi rassurer Alonso, qui garde toutefois la confiance de Florentino Perez, pour qui que l’ancien de Leverkusen reste le coach idoine pour mener à bien le nouveau projet du Real.

