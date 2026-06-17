Victor Munoz vendu à Liverpool, le Real touche 20 ME

Franchement ça fait des décennies que je suis l'OM et la je sais plus quoi penser quant au devenir de cette équipe cette année passée on pensait qu'on allait passer un cap et puis ça a été la descente aux enfers même si ça c'est joué a quelques détails importants qui ont changé la donne
Quelle série, les scénaristes étaient déchaînés la dernière saison avec l’arc 2 Zeubi, puis l’arrivée du docteur en football Habib Beye et ses stages dans les bordels Espagnoles. Vivement la nouvelle saison on en peu plus d’attendre !!!
Tout le monde va retourner sa veste quand il inscrira un penalty le match suivant dont il a le secret!
Ton commentaire illustre le problème. Pour faire des centres dans le football moderne il faut être rapide et c'est pas seulement le système de Fonseca qui veut ça. Pour le coup son poste était un peu plus dans le cœur du jeu potentiellement. mais il y avait déjà du monde
Au revoir Eric.
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