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Victor Munoz vendu à Liverpool, le Real touche 20 ME

Mercato18 juin , 00:58
parGuillaume Conte
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A la recherche d’ailiers cet été, Liverpool a trouvé son premier renfort.
Selon l’ensemble de la presse européenne, les Reds ont activé la clause libératoire de Victor Munoz et vont donc recruter l’ailier gauche espagnol. Osasuna va récupérer 40 millions d’euros dans la transaction qui a été chaude, puisque Fabrizio Romano précise que Newcastle avait aussi trouvé un accord, et c’était ensuite aux deux clubs de convaincre le jeune ailier du club de Pampelune pour finaliser le transfert. A noter que 20 de ces 40 millions d’euros vont revenir au Real Madrid, qui avait mis une clause en ce sens lors du départ de son joueur l’été dernier.
A 22 ans, Victor Munoz voit sa carrière faire un bond en avant après être passé par le centre de formation du FC Barcelone et avoir disputé son premier match en Liga sous le maillot du Real Madrid. Actuellement en Amérique pour la Coupe du monde, l’ailier gauche rejoindra donc Liverpool après la Coupe du monde.
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