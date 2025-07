Un transfert historique pour Ekitike

Hugo Ekitike se rapproche d'un transfert spectaculaire vers Liverpool.

Hugo Ekitike, trois ans après avoir été recruté par le PSG pour porter l’attaque du club francilien en compagnie de Kylian Mbappé, est bien parti pour prendre un envol spectaculaire en Premier League. En effet, le buteur français a trouvé un accord pour rejoindre Liverpool, qui est le seul club actuellement en discussions avec Francfort pour son transfert.

Newcastle a abandonné cette piste. Cela ne va pas empêcher les Reds de miser très gros, puisqu’un transfert supérieur à 80 millions d’euros est désormais annoncé. The Athletic affirme que le transfert pourrait monter à 90 millions d’euros avec les bonus, ce qui en ferait le 6e joueur français le plus cher de l’histoire. Juste derrière une autre grosse vente de l’Eintrach, avec Randal Kolo-Muani parti pour le PSG pour 95 millions d’euros en 2023.

