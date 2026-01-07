ICONSPORT_269187_0100
Sebastian Szymanski - Pologne

Rennes ruine le bon plan de l'OL au mercato

Mercato07 janv. , 21:00
parQuentin Mallet
0
L'été dernier, l'Olympique Lyonnais avait tenté de renforcer son entrejeu en allant chercher Sebastian Szymanski du Fenerbahçe. L'opération n'a pas eu lieu, mais les Gones le suivent toujours de près, alors qu'un concurrent français de taille s'est immiscé dans le dossier.
Déjà très actif lors du dernier marché estival, l'Olympique Lyonnais avait fait de Sebastian Szymanski l'une de ses priorités pour renforcer son milieu de terrain. Malgré des tentatives concrètes durant l'été, le milieu international polonais (50 sélections, 6 buts) était finalement resté au Fenerbahçe. Cependant, l'intérêt des Gones n'a jamais faibli. Toujours à l'affût d'un profil créatif capable de dynamiser son jeu, la direction de l'OL continue de suivre de près la situation du joueur de 26 ans.

L'OL et le PSG négocient le transfert d'une pépite de 18 ansL'OL et le PSG négocient le transfert d'une pépite de 18 ans
L'OL craint déjà un départ de son génie tchèqueL'OL craint déjà un départ de son génie tchèque
Le contexte actuel du joueur pourrait d'ailleurs jouer en faveur du club lyonnais. Autrefois pièce maîtresse sous l'ère José Mourinho, Szymanski a vu son temps de jeu fondre considérablement depuis l'arrivée sur le banc de Domenico Tedesco sur le banc de l'écurie stambouliote. Désireux de retrouver une place de titulaire pour garantir sa présence avec la Pologne lors de la prochaine Coupe du monde, l'ancien meneur du Feyenoord cherche activement une porte de sortie. Sa situation en fait une opportunité de marché que l'OL surveille avec une attention particulière cet hiver

L'OL et Rennes se bagarrent Szymanski

Toutefois, les Gones ne sont plus seuls sur ce dossier. Selon les informations de Ouest-France, le Stade Rennais s’est également positionné pour attirer le Polonais. En quête d'un renfort offensif technique et polyvalent, l'état-major rennais voit en Szymanski le profil idéal du meneur de jeu axial capable de jouer à droite afin de faciliter la transition tactique vers le 343 souhaité par le staff. Estimé à 10 millions d'euros, toujours selon le quotidien régional, il a tout d'un bon coup par son expérience et son âge.
Si la direction rennaise n'est pas encore entrée en négociations concrètes avec Fenerbahçe, l'intérêt est bien réel. Rennes possède d'ailleurs un atout de poids pour faciliter l'intégration du joueur : la présence de Przemyslaw Frankowski en sélection polonaise, dont Szymanski est très proche. Face à une concurrence européenne qui s'intensifie, les dirigeants rennais explorent plusieurs pistes à l'étranger, mais celle menant au milieu du Fenerbahçe semble prendre de l'ampleur en ce début de mois de janvier.
0
Derniers commentaires

OM : Greenwood et 9 stars du PSG dans le top 100 des joueurs les plus chers

Sans lui l’OM serait à la cave

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Tu est raciste

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Quand c est un joueur libre Lyon serait intéressé, quand il faut se serrer la ceinture un joueur libre ca se refuse pas

PSG-OM : Il cartonne à l'entraînement et fait hésiter De Zerbi

" Et qui sera certainement bien utile ce jeudi pour réitérer l’exploit " Face à quasiment l'équipe type et sans csc ça va être difficile ... Faudra encore compter sur l'arbitre

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

Ne brulons pas ce qu'on a adoré.Sa blessure l'a beaucoup affecté mais il revient en forme.Pour sa prolongation de contrat Paris trouvera un accord.Paris a le temps

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

