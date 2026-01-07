Rennes ruine le bon plan de l'OL au mercato

L'été dernier, l'Olympique Lyonnais avait tenté de renforcer son entrejeu en allant chercher Sebastian Szymanski du Fenerbahçe. L'opération n'a pas eu lieu, mais les Gones le suivent toujours de près, alors qu'un concurrent français de taille s'est immiscé dans le dossier.

Déjà très actif lors du dernier marché estival, l' Olympique Lyonnais avait fait de Sebastian Szymanski l'une de ses priorités pour renforcer son milieu de terrain. Malgré des tentatives concrètes durant l'été, le milieu international polonais (50 sélections, 6 buts) était finalement resté au Fenerbahçe. Cependant, l'intérêt des Gones n'a jamais faibli. Toujours à l'affût d'un profil créatif capable de dynamiser son jeu, la direction de l' OL continue de suivre de près la situation du joueur de 26 ans.

Le contexte actuel du joueur pourrait d'ailleurs jouer en faveur du club lyonnais. Autrefois pièce maîtresse sous l'ère José Mourinho, Szymanski a vu son temps de jeu fondre considérablement depuis l'arrivée sur le banc de Domenico Tedesco sur le banc de l'écurie stambouliote. Désireux de retrouver une place de titulaire pour garantir sa présence avec la Pologne lors de la prochaine Coupe du monde, l'ancien meneur du Feyenoord cherche activement une porte de sortie. Sa situation en fait une opportunité de marché que l' OL surveille avec une attention particulière cet hiver

L'OL et Rennes se bagarrent Szymanski

Toutefois, les Gones ne sont plus seuls sur ce dossier. Selon les informations de Ouest-France, le Stade Rennais s’est également positionné pour attirer le Polonais. En quête d'un renfort offensif technique et polyvalent, l'état-major rennais voit en Szymanski le profil idéal du meneur de jeu axial capable de jouer à droite afin de faciliter la transition tactique vers le 343 souhaité par le staff. Estimé à 10 millions d'euros, toujours selon le quotidien régional, il a tout d'un bon coup par son expérience et son âge.