Ce joueur du PSG ne guérit pas, l’Espagne tremble

PSG27 févr. , 15:20
parGuillaume Conte
Pierre angulaire du PSG au milieu, Fabian Ruiz ne reviendra pas prochainement. Sa blessure au genou est toujours présente et l'Espagnol est mis de côté pour les prochaines semaines.
En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a confirmé que l’indisponibilité de Fabian Ruiz serait plus longue que prévue. Absent depuis un mois en raison d’un problème au genou, le milieu de terrain ne reviendra pas avant au moins deux semaines. Le point médical du PSG a confirmé que le souci serait réévalué dans 15 jours, signe que l’ancien joueur du Napoli n’est pas encore apte à reprendre.

Luis Enrique reconnait un vrai problème

Interrogé devant les médias, l’entraineur espagnol a reconnu que cela prenait plus de temps que prévu. « Je ne peux rien dire. Il y a des blessures qui guérissent plus vite que prévu, d’autres comme celle de Fabian qui guérissent moins vite. C’est normal mais ce n’est pas facile. C’est un vrai problème pour nous d’avoir des joueurs importants comme Fabian sur la touche aussi longtemps mais on reste optimistes », a confié l’entraineur du PSG.
Cette situation coûte cher au club de la capitale, qui ne retrouve pas son rayonnement dans l’entrejeu sans son métronome. L’Espagnol est un joueur qui a besoin de temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau, et sa situation inquiète aussi son sélectionneur. Luis De La Fuente risque en effet de trouver Fabian Ruiz trop court pour disputer la fameuse Finalissima contre l’Argentine, entre le champion d’Europe et le champion d’Amérique du Sud, dans un mois désormais.
Même si la priorité de l’Espagne va à la Coupe du monde, la santé de Fabian Ruiz sera suivie de près, sachant que le PSG a aussi cruellement besoin de lui dans les prochaines semaines afin de remplir ses objectifs.

Loading