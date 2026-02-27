ICONSPORT_360351_0350

LdC : PSG - Chelsea aura lieu le 11 mars

Ligue des Champions27 févr. , 15:46
parGuillaume Conte
0

Après quelques heures de réunion, l’UEFA a dévoilé le programme des 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Le nombre de matchs à Londres dans la même période posait problème, mais l’instance européenne a tranché.
Le PSG recevra bien en premier contre Chelsea, avec un match qui aura lieu le mercredi 11 mars à 21h, avant un retour le mardi 17 mars à 21h.
Chelsea et Arsenal recevront donc le même jour au retour, le grand luxe d’être une ville de football car les deux stades seront inévitablement pleins à craquer.
UEFA
0
Derniers commentaires

PSG-Chelsea finalement inversé ?

Mais pour le stade vue le déficit de stellantis !!! Pas sur que PSG veut maintenant resté au parc .....

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

Oui. Je suis d'accord avec toi. Ce ne sont pas les premières déclarations qui sont connes, mais les contradictions qui arrivent après. Mais bon, en même temps, à la vitesse où viennent les déclarations qui demandent à tout le monde de dégager dès qu'on rentre dans le dur, c'est compliqué de maintenir les premières déclarations. Ce qu'il faudrait savoir c'est pourquoi ils changent aussi rapidement. Est-ce que la pression explosive autour du club ne joue pas beaucoup pour ça? Si oui, alors il ne faut plus rien dire ni promettre et la jouer à la Guy Roux? Pas sur que ce soit l'adn du club... Tout le problème est là, on demande à ce qu'on nous enflamme, et si ça ne va pas on explose. Difficile de gérer sereinement dans cette situation. A part Diouf, aucun président n'a réussi ça. Et même lui a fini par lâcher.

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

quand la politique sportive du club fait que tu renouvelles ton equipe tous les ans voir ts les 6 mois, avec des pret OA ou pas, difficile dans la tempete d'avoir des joueurs concernés a 100% Ils se disent dans qlq mois je serais plus là donc ... c'est pas cool pour nous mais c'est humain ! J'en veux aux joueurs , mais j'en veux surtout a ses dirigeants qui ont tout flingué en un rien de temps apres des communications qu'ils désavouent peu de temps apres !! "sans jamais rien lâcher" , " je verrais bien De Zerbi comme le nouveau Simeone de l'OM , lui c'est comme mon fils ... etc etc C'est ca qui nous fait passer pour des cons puissance mille

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

S'il y a encore des joueurs qui veulent faire quelque chose de cette saison, oui. Sinon, ça sera un nouveau sujet de critiques.

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Et ça donne quoi pour marseille le tirage en coupe d europe ????

