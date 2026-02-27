LdC : PSG - Chelsea aura lieu le 11 mars





Après quelques heures de réunion, l’UEFA a dévoilé le programme des 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Le nombre de matchs à Londres dans la même période posait problème, mais l’instance européenne a tranché.

Le PSG recevra bien en premier contre Chelsea, avec un match qui aura lieu le mercredi 11 mars à 21h, avant un retour le mardi 17 mars à 21h.

Chelsea et Arsenal recevront donc le même jour au retour, le grand luxe d’être une ville de football car les deux stades seront inévitablement pleins à craquer.