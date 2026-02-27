Cette équipe terrorise la France, l’OL est heureux

L'OL voulait éviter Lille, et ne peut donc pas se plaindre de tomber sur le Celta Vigo en 1/8e de finale d'Europa League. Malgré le goût de la formation espagnole pour les équipes françaises.

Pour moi, c’était difficile d’imaginer jouer contre Lille. Si on les affrontait cinq fois cette saison, je connais leurs qualités : ce sont toujours des matchs difficiles. Contre le Celta Vigo aussi, ce sera compliqué, mais je préfère jouer contre le Celta Vigo », a livré l’entraineur portugais. Avec le nouveau format des compétitions européennes, le tirage au sort des phases finales n’est plus aussi spectaculaire. Après les matchs de ce jeudi, l’OL savait qu’il pouvait tomber soit sur Lille, soit sur le Celta Vigo. Même s’il a réussi à prendre le meilleur sur le LOSC cette saison, le club rhodanien préférait partir en Galice pour changer. C’était le souhait de Paulo Fonseca clairement affiché. «», a livré l’entraineur portugais.

Le Celta a fait tomber le LOSC et Nice

L’OL affrontera donc le club espagnol, avec le match retour au Groupama Stadium. Une confrontation qui ne sera pas une partie de plaisir, surtout que la formation de Galice a pris ses aises en France lors de cette Europa League. « Je connais l’équipe du Celta, c’est une très bonne équipe qui joue très bien et qui compte beaucoup de joueurs expérimentés. Ils ont gagné à Nice et à Lille, c’est donc une équipe solide. C’est un adversaire différent, très fort, avec beaucoup de qualités individuelles », a souligné Paulo Fonseca, qui sait que Vigo sait associer expérience et qualités physiques, comme cela avait été le cas contre Lille avec une victoire 2-1 malgré une infériorité numérique pendant une très bonne partie de la rencontre.

La défense lyonnaise sera notamment mise à rude épreuve avec l’éternel Iago Aspas et l’ancien goleador du Real Madrid Borja Iglesias, sans oublier le très prometteur Fer Lopez, enfant du pays prêté par Wolverhampton au mois de janvier pour essayer de se refaire une santé.