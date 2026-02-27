ICONSPORT_283044_0279

Cette équipe terrorise la France, l’OL est heureux

OL27 févr. , 16:00
parGuillaume Conte
0
L'OL voulait éviter Lille, et ne peut donc pas se plaindre de tomber sur le Celta Vigo en 1/8e de finale d'Europa League. Malgré le goût de la formation espagnole pour les équipes françaises.
Avec le nouveau format des compétitions européennes, le tirage au sort des phases finales n’est plus aussi spectaculaire. Après les matchs de ce jeudi, l’OL savait qu’il pouvait tomber soit sur Lille, soit sur le Celta Vigo. Même s’il a réussi à prendre le meilleur sur le LOSC cette saison, le club rhodanien préférait partir en Galice pour changer. C’était le souhait de Paulo Fonseca clairement affiché. « Pour moi, c’était difficile d’imaginer jouer contre Lille. Si on les affrontait cinq fois cette saison, je connais leurs qualités : ce sont toujours des matchs difficiles. Contre le Celta Vigo aussi, ce sera compliqué, mais je préfère jouer contre le Celta Vigo », a livré l’entraineur portugais.

Le Celta a fait tomber le LOSC et Nice

L’OL affrontera donc le club espagnol, avec le match retour au Groupama Stadium. Une confrontation qui ne sera pas une partie de plaisir, surtout que la formation de Galice a pris ses aises en France lors de cette Europa League. « Je connais l’équipe du Celta, c’est une très bonne équipe qui joue très bien et qui compte beaucoup de joueurs expérimentés. Ils ont gagné à Nice et à Lille, c’est donc une équipe solide. C’est un adversaire différent, très fort, avec beaucoup de qualités individuelles », a souligné Paulo Fonseca, qui sait que Vigo sait associer expérience et qualités physiques, comme cela avait été le cas contre Lille avec une victoire 2-1 malgré une infériorité numérique pendant une très bonne partie de la rencontre.
La défense lyonnaise sera notamment mise à rude épreuve avec l’éternel Iago Aspas et l’ancien goleador du Real Madrid Borja Iglesias, sans oublier le très prometteur Fer Lopez, enfant du pays prêté par Wolverhampton au mois de janvier pour essayer de se refaire une santé.
0
Articles Recommandés
Matte Smets
PSG

Rudi Garcia et le PSG craquent pour une pépite belge

ICONSPORT_360351_0350
Ligue des Champions

LdC : PSG - Chelsea aura lieu le 11 mars

ICONSPORT_279630_0011
Ligue des Champions

LdC : Encore City, le Real se plaint du tirage

Fil Info

27 févr. , 16:30
Rudi Garcia et le PSG craquent pour une pépite belge
27 févr. , 15:46
LdC : PSG - Chelsea aura lieu le 11 mars
27 févr. , 15:40
LdC : Encore City, le Real se plaint du tirage
27 févr. , 15:20
Ce joueur du PSG ne guérit pas, l’Espagne tremble
27 févr. , 15:00
L'OL dopé par la défaite, il annonce une victoire
27 févr. , 14:40
Le Barça détient la plus grosse machine à cash d’Europe
27 févr. , 14:22
ELC : Strasbourg affrontera les Croates de Rijeka
27 févr. , 14:20
Comment renforcer ses muscles après un entraînement de football

Derniers commentaires

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

Oui. Je suis d'accord avec toi. Ce ne sont pas les premières déclarations qui sont connes, mais les contradictions qui arrivent après. Mais bon, en même temps, à la vitesse où viennent les déclarations qui demandent à tout le monde de dégager dès qu'on rentre dans le dur, c'est compliqué de maintenir les premières déclarations. Ce qu'il faudrait savoir c'est pourquoi ils changent aussi rapidement. Est-ce que la pression explosive autour du club ne joue pas beaucoup pour ça? Si oui, alors il ne faut plus rien dire ni promettre et la jouer à la Guy Roux? Pas sur que ce soit l'adn du club... Tout le problème est là, on demande à ce qu'on nous enflamme, et si ça ne va pas on explose. Difficile de gérer sereinement dans cette situation. A part Diouf, aucun président n'a réussi ça. Et même lui a fini par lâcher.

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

quand la politique sportive du club fait que tu renouvelles ton equipe tous les ans voir ts les 6 mois, avec des pret OA ou pas, difficile dans la tempete d'avoir des joueurs concernés a 100% Ils se disent dans qlq mois je serais plus là donc ... c'est pas cool pour nous mais c'est humain ! J'en veux aux joueurs , mais j'en veux surtout a ses dirigeants qui ont tout flingué en un rien de temps apres des communications qu'ils désavouent peu de temps apres !! "sans jamais rien lâcher" , " je verrais bien De Zerbi comme le nouveau Simeone de l'OM , lui c'est comme mon fils ... etc etc C'est ca qui nous fait passer pour des cons puissance mille

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

S'il y a encore des joueurs qui veulent faire quelque chose de cette saison, oui. Sinon, ça sera un nouveau sujet de critiques.

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Et ça donne quoi pour marseille le tirage en coupe d europe ????

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

merci , enfin une réflexion coherente. Vu la pression à Marseille, le delire, l'instabilité avec des dirigeants qui font nimp; vaut surement mieux qu'ils partent qlq jours pour que beye apprennent a les connaitre et faire baisser la pression .

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading