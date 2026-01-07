ICONSPORT_259253_0473

L'OL et le PSG négocient le transfert d'une pépite de 18 ans

OL07 janv. , 15:10
parCorentin Facy
Peu utilisé par Luis Enrique avec les professionnels du PSG pour l’instant, Noham Kamara ne s’interdit pas de quitter la capitale cet hiver. Un départ définitif n’est pas à exclure et l’OL est prêt à bondir sur cette opportunité.
Sous contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Noham Kamara est l’un des grands espoirs de la formation du club Bleu et Rouge. Pleinement intégré au groupe de Luis Enrique, le défenseur central de 18 ans bénéficie néanmoins d’un faible temps de jeu. Utilisé à une seule reprise cette saison, en Coupe de France, il se distingue surtout par ses performances de haute volée avec l’équipe de France U20 ou avec l’équipe de Youth League du PSG.

L'OL prêt à bondir pour s'offrir Kamara

Cela ne semble plus suffire à celui qui veut définitivement lancer sa carrière chez les professionnels et si ce n’est pas possible au PSG, Noham Kamara est prêt à aller voir ailleurs si une main peut lui être tendue. La preuve avec cette information de notre confrère Marc Mechenoua, qui nous apprend que l’Olympique Lyonnais a pris contact avec le PSG pour savoir s’il était possible de récupérer ce très prometteur défenseur central au mois de janvier.
« Noham Kamara pourrait quitter le PSG cet hiver. Plusieurs clubs suivent la situation du défenseur parisien, dont l’Olympique Lyonnais. Des premiers échanges ont eu lieu entre les clubs. Un départ définitif n’est pas à exclure » a publié sur X le journaliste du Parisien. Une information importante en ce début de mercato qui risque de déplaire aux supporters du Paris Saint-Germain, toujours très friands de voir avec les professionnels des Titis formés au club comme c’est le cas de Zaïre-Emery, Mbaye ou encore Ndjantou ces derniers mois.

La situation de Noham Kamara est différente avec une rude concurrence en défense centrale (Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Beraldo) et une impatience à l’idée de s’installer comme un joueur à part entière chez les professionnels. Une opportunité que l’OL semble prêt à lui offrir, avec une concurrence nettement moins importante puisque Mata, Hateboer et Kluivert sont les seules solutions à la disposition de Paulo Fonseca en l’absence de Niakhaté pendant la CAN. Reste maintenant à voir si toutes les parties concernées trouveront un accord pour que ce transfert (ou ce prêt) puisse aboutir.
Derniers commentaires

L'OL craint déjà un départ de son génie tchèque

S'il reste à ce niveau d'efficacité et qu'on brille en Europa, ça sera dans les 20/25 millions. Mais si ma tante en avait, ce serait mon oncle. En tous les cas, entre Sulc (+2), Morton (+11), Moreira (+4.6), Kluivert (+1.8), Karabec (+4) et Greif (+2), même Satriano (+1), tous ont pris de la valeur depuis qu'ils sont arrivés chez nous, selon Transfermarkt. Sans parler de Khalis qui est maintenant côté à 8 millions (+7). Et en fonction de la deuxième partie de saison, ça peut aller beaucoup plus haut. La plupart des paris sont donc pour l'instant gagnants. Reste à savoir si l'équipe va continuer sa progression et où elle finira en fin de saison. Mais ça sent quand même super bon, vu de là où on est partis.

OL : Un deuxième madrilène arrive après Endrick

Heu... Mais pourquoi "mettre [Endrick] dans les petits souliers" ? Est ce que le sens de l expression a changé depuis le passage en 2026 ??? Mettre quelqu un dans ses petits souliers, c' est le mettre dans une situation gênante pas du tout le mettre à son aise

Strasbourg officialise la nomination de Gary O'Neil

Ah mais ça d'accord. Je pense que les salaires des joueurs sont trop élevés. Un club ne devrait pas perdre d'argent ou en tout cas la majorité devrait en gagner

Neymar prolonge à Santos (off)

Mdr mais c'est pareil pour la France plus donné de minima sociaux à ses sale pourri la France irai mieu

Neymar prolonge à Santos (off)

Quel dommage qu'il soit trop fragile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

