L'OL et le PSG négocient le transfert d'une pépite de 18 ans

S'il reste à ce niveau d'efficacité et qu'on brille en Europa, ça sera dans les 20/25 millions. Mais si ma tante en avait, ce serait mon oncle. En tous les cas, entre Sulc (+2), Morton (+11), Moreira (+4.6), Kluivert (+1.8), Karabec (+4) et Greif (+2), même Satriano (+1), tous ont pris de la valeur depuis qu'ils sont arrivés chez nous, selon Transfermarkt. Sans parler de Khalis qui est maintenant côté à 8 millions (+7). Et en fonction de la deuxième partie de saison, ça peut aller beaucoup plus haut. La plupart des paris sont donc pour l'instant gagnants. Reste à savoir si l'équipe va continuer sa progression et où elle finira en fin de saison. Mais ça sent quand même super bon, vu de là où on est partis.
Heu... Mais pourquoi "mettre [Endrick] dans les petits souliers" ? Est ce que le sens de l expression a changé depuis le passage en 2026 ??? Mettre quelqu un dans ses petits souliers, c' est le mettre dans une situation gênante pas du tout le mettre à son aise
Ah mais ça d'accord. Je pense que les salaires des joueurs sont trop élevés. Un club ne devrait pas perdre d'argent ou en tout cas la majorité devrait en gagner
Mdr mais c'est pareil pour la France plus donné de minima sociaux à ses sale pourri la France irai mieu
Quel dommage qu'il soit trop fragile
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Noham Kamara pourrait quitter le PSG cet hiver. Plusieurs clubs suivent la situation du défenseur parisien, dont l’Olympique Lyonnais. Des premiers échanges ont eu lieu entre les clubs. Un départ définitif n’est pas à exclure. #Mercato