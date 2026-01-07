L'OL et le PSG négocient le transfert d'une pépite de 18 ans

L'OL craint déjà un départ de son génie tchèque

S'il reste à ce niveau d'efficacité et qu'on brille en Europa, ça sera dans les 20/25 millions. Mais si ma tante en avait, ce serait mon oncle. En tous les cas, entre Sulc (+2), Morton (+11), Moreira (+4.6), Kluivert (+1.8), Karabec (+4) et Greif (+2), même Satriano (+1), tous ont pris de la valeur depuis qu'ils sont arrivés chez nous, selon Transfermarkt. Sans parler de Khalis qui est maintenant côté à 8 millions (+7). Et en fonction de la deuxième partie de saison, ça peut aller beaucoup plus haut. La plupart des paris sont donc pour l'instant gagnants. Reste à savoir si l'équipe va continuer sa progression et où elle finira en fin de saison. Mais ça sent quand même super bon, vu de là où on est partis.