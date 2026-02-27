ICONSPORT_279630_0011

LdC : Encore City, le Real se plaint du tirage

Ligue des Champions27 févr. , 15:40
parGuillaume Conte
On prend les mêmes et on recommence. Le Real Madrid est déçu d'affronter Manchester City dès les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Un classique désormais.
Real Madrid contre Manchester City. Voilà une affiche qui est déjà devenue un classique du football européen au printemps. Pour la sixième fois en sept ans, le géant espagnol va affronter les Sky Blues, avec toujours des matchs très disputés et qui étaient même très heurtés il y a quelques années de cela. Dans cette histoire récente, cette double confrontation a réussi trois fois aux Anglais, et deux fois aux Espagnols. Et cette saison, le Real a dominé les Sky Blues 3-2 en phase de poule. Rien n’est perdu donc, même si ce tirage ne fait pas plaisir à la Casa Blanca.

Le Real Madrid voudrait un peu de nouveauté

Ambassadeur du Real Madrid, Emilio Butragueño a déploré cette habitude persistante et l’ancien buteur des Merengue s’en est même étonné au micro de la Movistar. « Nous nous connaissons forcément très bien. Ils ont une excellente équipe, pas seulement une excellente équipe, ils ont un effectif exceptionnel, et cela offre à Guardiola de nombreuses options. C'est curieux de les affronter chaque saison ; je crois que ça fait cinq saisons de suite maintenant. L’aller se jouera chez nous, cela nous oblige à obtenir un bon résultat, un résultat que nous pourrons défendre à Manchester », a déclaré celui que l’on surnommait Le Vautour, qui ne va pas jusqu’à accuser l’UEFA de mettre City sur sa route chaque année.
Mais la lassitude prévaut à Madrid, où on aurait tout de même voulu tomber sur une équipe différente, et peut-être plus abordable également. Surtout que la partie de tableau où se trouvent les deux clubs, avec le Bayern Munich, Liverpool, le PSG et Chelsea, a de quoi faire peur avant d’envisager une éventuelle place en finale. En attendant, le Real Madrid va devoir soigner ses joueurs et vider son infirmerie, à commencer par Kylian Mbappé, actuellement blessé au genou et dont l’absence devrait durer.

