Real : Al-Hilal pose 100 millions d'euros sur Vinicius

Il est difficile de se dire que sur cette action, qu une personne qualifié qui dispose d outil pour revoir l action sous de multiples angles puisse ouvertement dire qu il n y a rien, les outils justement permettent de prévenir l incompetence ... Donc quand cette personne justifie une pseudo incompetence par des arguments fallacieux, on rentre ds la malhonnête.
Rien a voir avec le fait d aimer ou détester, c etait une grosse affiche pour un club Francais, face au plus prestigieux des clubs et il y a eu du suspens et du retournement de situation donc forcément que les gens dont moi qui ne supporte ni l OM, ni Madrid suivent le match... Le PSG mèné 1/0 au bout de 2min30, 80% possession au bout de 20, et une maîtrise totale du match, il n y avait aucun suspens donc a part les fervents supporters, mais pour l amateur de foot Français ce match n avait aucun interet il etait plié et surtout il y avait d autres matchs plus réjouissant tel que le Bayern/Chelsea
Dire "incompétent " cela s'entend , mais "malhonnête " c'est inscriminer un désir de nuire . Incompétente ou hors de forme d'accord ....
y'a pas eu de rouge, mais l'arbitre a sifflé faute
La tu rêves... on les aura encore dans la saison pour d'autres enculades :(.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
