Real : Al-Hilal pose 100 millions d'euros sur Vinicius

Le futur de Vinicius Jr au Real Madrid est toujours plus incertain. Le Brésilien n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat. De quoi offrir une ouverture pour Al-Hilal.

Plus le temps passe au Real Madrid et plus le constat est clair : il y a un Brésilien de trop en attaque pour l'équilibre tactique. Cet été, tous les observateurs pronostiquaient le départ de Rodrygo au mercato. Finalement, aucun club n'a réussi à le recruter. Un scénario qui menace désormais Vinicius. Longtemps leader du vestiaire madrilène, le deuxième du Ballon d'Or 2024 a été supplanté dans ce rôle par Kylian Mbappé. De moins en moins important, Vinicius goûte au banc de touche bien plus souvent qu'avant comme ce fut le cas contre Marseille mardi soir

Al-Hilal peut faire plier le Real

Dans ces conditions, un départ de Vinicius devient une option crédible. C'est d'autant plus le cas que le joueur brésilien ne trouve pas d'accord pour prolonger au Real Madrid (son contrat court jusqu'en 2027) après plusieurs mois de négociations. Une situation qui n'échappe pas à Al-Hilal, principal candidat au rachat de l'ailier. Discret dans ce dossier cet été, le club saoudien n'a pas lâché l'affaire pour autant selon Fichajes. Le site espagnol annonce qu'une nouvelle offre est en préparation pour Vinicius. Son montant est de 100 millions d'euros.

Fichajes indique que la direction madrilène est tentée d'accepter ce prix réduit. Déçue du comportement et du rendement de sa star, elle aurait bien besoin de cet argent pour compléter une équipe fragile sur le plan défensif. A voir si le dossier aboutira pour l'été 2026, juste après le Mondial. L' Une somme en forte baisse par rapport aux premières offensives d'Al-Hilal. Il y a un an et demi, la presse espagnole évoquait une proposition dépassant les 200 millions d'euros pour Vinicius. Pourtant,indique que la direction madrilène est tentée d'accepter ce prix réduit. Déçue du comportement et du rendement de sa star, elle aurait bien besoin de cet argent pour compléter une équipe fragile sur le plan défensif. A voir si le dossier aboutira pour l'été 2026, juste après le Mondial. L' Arabie Saoudite récupérerait alors une star majeure du football, peut-être arrivée sur le toit du monde avec le Brésil.