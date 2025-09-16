Vinicius remplaçant contre l’OM, le coup de tonnerre

Le Real Madrid pourrait surprendre tout le monde ce mardi soir face à l'OM en se privant de Vinicius Jr, dont le rendement n'est pas suffisant aux yeux de Xabi Alonso.

Si Kylian Mbappé force l’admiration dans ce lancement de saison en Espagne, ce n’est pas le cas de tous les attaquants du Real Madrid. Vinicius Junior est pointé du doigt pour son rendement décevant. Le Brésilien a certes marqué deux buts, mais son apport défensif est très limité, et sa complémentarité avec les autres joueurs offensifs est peu évidente. Il subit en tout cas les critiques de la presse madrilène, qui il est vrai est toujours très exigeante envers ses plus grandes stars. Mais Xabi Alonso semble penser la même chose, et cela va devenir un problème pour l’ancien de Flamengo.

Champions League 16 septembre 2025 à 21:00 Real Madrid 21:00 Olympique Marseille

En effet, à quelques heures du match de Ligue des Champions face à l’OM, le journaliste Marcos Benito dévoile sur El Chiringuito que Vinicius Junior n’a pas l’assurance d’être titulaire ce mardi soir au Bernabeu. La possibilité qu’il soit sur le banc de touche pour cette entrée en lice en C1 est donc réelle, et pourrait soulager l’OM d’une menace offensive de grande valeur. Le média madrilène, souvent bien informé sur l’actualité de la Casa Blanca, fait donc état de ce coup de pression signé Xabi Alonso sur son ailier brésilien.

De quoi le faire réagir et se montrer sous son meilleur jour face à Marseille, ou bien créer une polémique qui risque de faire du bruit au Real si jamais Vinicius prend en effet bien place sur le banc de touche de Bernabeu ce mardi soir.