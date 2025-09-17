Upamecano proche du Real, le PSG rate le gros coup

Ciblé par le PSG dans l’optique de l’été prochain, Dayot Upamecano se rapproche du Real Madrid. Un coup dur pour le club parisien, qui rêvait de s’offrir le défenseur du Bayern Munich gratuitement.

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Dayot Upamecano a l’embarras du choix pour la suite à donner à sa carrière. L’international français peut choisir de continuer l’aventure en Allemagne, le club bavarois souhaitant à tout prix le prolonger. L’ancien roc du RB Leipzig a également des prétendants de luxe et parmi eux, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Le Real tient la corde pour s'offrir Upamecano

Après avoir misé sur Illya Zabarnyi cet été, le PSG se verrait bien recruter un autre défenseur central de gros calibre. L’opportunité Upamecano est formidable, avec un joueur français et disponible gratuitement. Mais selon les informations du site Defensa Central, le Real Madrid est clairement en avance sur ce dossier. En effet, le club merengue a priorisé le dossier Dayot Upamecano par rapport à celui d’Ibrahima Konaté, jugé plus complexe.

Et le club de la Casa Blanca serait sur le point d’obtenir l’accord du joueur évoluant au Bayern Munich pour une signature lors du mercato estival de 2026. Pour rappel, Upamecano sera autorisé à signer dans le club de son choix dès cet hiver dans l’optique de la saison prochaine. Spécialiste des signatures de joueurs libres ces dernières années (Rüdiger, Alaba, Mbappé), le Real Madrid pourrait bien frapper un nouveau très gros coup.

D. Upamecano France • Âge 26 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Si cette signature dans la capitale espagnole venait à se confirmer, nul doute que Luis Campos et Luis Enrique auront de très gros regrets. Car sur tous les points, Dayot Upamecano entrait parfaitement dans la politique de recrutement du PSG et dans le dispositif tactique de Luis Enrique. Il va à priori falloir tourner la page et oublier le défenseur français de 26 ans, même si rien n’est encore officiel pour l’instant.