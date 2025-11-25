PSG ou Real, Liverpool accepte 30 millions pour Konaté

En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé avec les Reds. Une aubaine pour le PSG et le Real Madrid, deux clubs très intéressés par l’international français.

Les défenseurs centraux de l’équipe de France sont décidément les plus courtisés d’Europe sur le marché des transferts ces dernières semaines. Si pour William Saliba, Arsenal a rapidement posé les barbelés, ce n’est pas le cas en ce qui concerne Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté . Les deux anciens joueurs du RB Leipzig sont respectivement en fin de contrat avec le Bayern Munich et avec Liverpool.

Ils attisent tous les deux la convoitise du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, deux clubs à la recherche d’un défenseur central de haut niveau pour la saison prochaine. Ces dernières heures, la presse allemande a confirmé que le PSG était bouillant sur Dayot Upamecano, au point peut-être d’avoir une légère longueur d’avance sur le Real Madrid. C’est ainsi que selon le site spécialisé Defensa Central, le club de la Casa Blanca pourrait se rabattre sur Ibrahima Konaté.

Mais l’idée ne serait pas d’attendre juin prochain pour le faire venir libre puisque le Real Madrid envisagerait de payer 30 millions d’euros pour faire venir Ibrahima Konaté dès le mercato hivernal de janvier. Une solution qui conviendrait à Liverpool. En effet, les Reds commencent à comprendre qu’il sera plus difficile que prévu de prolonger l’international français et ils ouvrent maintenant la porte à un transfert en janvier afin d’éviter un départ libre de l’ancien roc du RB Leipzig.

Konaté vers un départ de Liverpool en janvier

Le média l’affirme, le Real Madrid est en pole et pourrait rafler la mise. Mais le Paris Saint-Germain est toujours attentif à la situation. Et pour cause, même si le club parisien a une préférence pour Dayot Upamecano, il n’existe aucun accord avec le défenseur du Bayern Munich pour une arrivée l’été prochain et une prolongation du défenseur des Bleus en Allemagne est encore possible. Reste donc à savoir comment le feuilleton Ibrahima Konaté va se terminer mais l’hypothèse d’un départ de Liverpool à Noël prend en tout cas de l’ampleur.