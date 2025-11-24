ICONSPORT_269733_0011
Upamecano au PSG, la confirmation est arrivée

Le PSG veut miser sur des joueurs français dans les prochains mois. Et Dayot Upamecano est un joueur qui plait particulièrement au club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain est un club toujours attentif lors des périodes de mercato. Si Luis Enrique ne veut pas se précipiter concernant les profils qu'il veut voir débarquer dans la capitale, l'Espagnol ne dira pas non à la signature de cracks, surtout s'ils sont à prix réduit. Depuis quelques semaines déjà, les pensionnaires du Parc des Princes sont très attentifs à la situation de Dayot Upamecano, qui sera en fin de contrat avec le Bayern Munich à l'issue de la saison. Le PSG veut tenter le coup et a apparemment passé la seconde dans le dossier.

Upamecano, le PSG fonce

Selon les informations de Sky Sport, les champions d'Europe font désormais du Français une priorité. Des contacts pourraient prochainement avoir lieu avec l'entourage du joueur tricolore et le club de la capitale. A noter que le média rajoute que le Real Madrid est aussi dans la course pour signer l'international français. Compte tenu de la situation, le Bayern Munich veut accélérer les négociations pour prolonger le contrat de Upamecano. Pour le moment, une prolongation de contrat est toujours possible. Ce qui bloque ? Le montant de sa clause libératoire. 

A partir du mois de janvier, l'ancien de Leipzig sera autorisé à signer dans le club de son choix. Son souhait est de voir son avenir se décanter rapidement, surtout avant la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Le PSG est un club qui plait au joueur français, ce qui pourrait jouer en faveur de Luis Enrique. La saison prochaine, Paris pourrait en plus se séparer de certains joueurs en défense, comme Lucas Beraldo, Lucas Hernandez mais surtout Marquinhos. Upamecano coche énormément de cases pour les Franciliens. Français, expérimenté et encore jeune (27 ans). 
Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

