Upamecano au PSG, la confirmation est arrivée

Le PSG veut miser sur des joueurs français dans les prochains mois. Et Dayot Upamecano est un joueur qui plait particulièrement au club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain est un club toujours attentif lors des périodes de mercato . Si Luis Enrique ne veut pas se précipiter concernant les profils qu'il veut voir débarquer dans la capitale, l'Espagnol ne dira pas non à la signature de cracks, surtout s'ils sont à prix réduit. Depuis quelques semaines déjà, les pensionnaires du Parc des Princes sont très attentifs à la situation de Dayot Upamecano, qui sera en fin de contrat avec le Bayern Munich à l'issue de la saison. Le PSG veut tenter le coup et a apparemment passé la seconde dans le dossier.

Upamecano, le PSG fonce

Selon les informations de Sky Sport, les champions d'Europe font désormais du Français une priorité. Des contacts pourraient prochainement avoir lieu avec l'entourage du joueur tricolore et le club de la capitale. A noter que le média rajoute que le Real Madrid est aussi dans la course pour signer l'international français. Compte tenu de la situation, le Bayern Munich veut accélérer les négociations pour prolonger le contrat de Upamecano. Pour le moment, une prolongation de contrat est toujours possible. Ce qui bloque ? Le montant de sa clause libératoire.

A partir du mois de janvier, l'ancien de Leipzig sera autorisé à signer dans le club de son choix. Son souhait est de voir son avenir se décanter rapidement, surtout avant la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Le PSG est un club qui plait au joueur français, ce qui pourrait jouer en faveur de Luis Enrique. La saison prochaine, Paris pourrait en plus se séparer de certains joueurs en défense, comme Lucas Beraldo, Lucas Hernandez mais surtout Marquinhos. Upamecano coche énormément de cases pour les Franciliens. Français, expérimenté et encore jeune (27 ans).