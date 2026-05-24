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Luis Henrique

OM : Luis Henrique, l’Inter confirme l'arnaque

Mercato24 mai , 22:40
parHadrien Rivayrand
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L’Inter a tout raflé sur son passage cette saison en Italie. Les Lombards ont remporté la Serie A mais également la Coupe d’Italie, de quoi étoffer le palmarès de Luis Henrique, même si le Brésilien déçoit beaucoup et doit partir.
L’été dernier, l’Inter officialisait la signature de Luis Henrique en provenance de l’OM. Le Brésilien avait alors une belle opportunité de rejoindre l’un des meilleurs clubs européens, qui sortait d'une finale de Ligue des champions. Mais il a eu bien du mal à s’adapter aux exigences de l’Inter. Et les dirigeants lombards seraient déjà ouverts à un départ prochain. Cette saison, Luis Henrique a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 1 but et 3 passes décisives. Trop peu pour un club qui avait investi près de 23 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Luis Henrique déjà poussé dehors par l'Inter 

Selon les informations de la presse italienne, Cristian Chivu n’est en effet pas convaincu par Luis Henrique et a d’ores et déjà validé son départ cet été en cas d’offre satisfaisante. L’Inter souhaite en effet récupérer son investissement, même si l’opération s’annonce compliquée pour un joueur en méforme. Encore sous contrat avec les champions d’Italie jusqu’en juin 2030, le joueur brésilien doit déjà se préparer à un possible départ. Reste à savoir si un prêt pourrait également être envisagé si une vente devenait complexe à réaliser afin d'attirer plus d'équipes en Europe ou ailleurs.

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De son côté, l’Olympique de Marseille peut se satisfaire d’avoir très bien vendu le Brésilien à l’Inter il y a quelques mois. Les Italiens se retrouvent désormais dans une situation délicate avec un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer malgré une saison conclue par deux titres majeurs, la Série A et la Coupe d’Italie, qui restent des trophées loin d’être anodins pour un joueur de très haut niveau.
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OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Dans tes rêves ,le dijaya y'a pas de carte pour lui si il veut aller en virage il peut pas ,ou alors faut qu'il se fasse pigeonner devant le stade 😂🤣🫵 Les tifos tu peux les voir mais que de loin 🤣😂🤭👉👌

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qu'on s'occupe de l'éducation des inégalités et de la pauvreté d'abord. ceci n'est qu'une conséquence de leur politique.

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J'en reviens pas. Pour un événement aussi important, qui met Paris et la France en lumière, pas le droit de faire la fête.

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traceur retrouvé et aucune mesure n'a été prise? une boîte de sécu ou autre chose aurait peut être été judicieux non? il ne faut pas compter sur la police pour réfléchir et anticiper ce genre de truc avec leur 6/20 (et c'est une moyenne) il préfèrent mettre des PV aux vieilles dames et protéger leur copains lyonnais au bras tendu.

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

Merci aux racailles. On leur laisse l'opportunité de tout (re)péter ? Ou on marque le coup pour préserver la sécurité et l'image de cette France du 1/3 monde ?

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