OM : Luis Henrique, l’Inter confirme l'arnaque

L’Inter a tout raflé sur son passage cette saison en Italie. Les Lombards ont remporté la Serie A mais également la Coupe d’Italie, de quoi étoffer le palmarès de Luis Henrique, même si le Brésilien déçoit beaucoup et doit partir.

L’été dernier, l’Inter officialisait la signature de Luis Henrique en provenance de l’ OM . Le Brésilien avait alors une belle opportunité de rejoindre l’un des meilleurs clubs européens, qui sortait d'une finale de Ligue des champions. Mais il a eu bien du mal à s’adapter aux exigences de l’Inter. Et les dirigeants lombards seraient déjà ouverts à un départ prochain. Cette saison, Luis Henrique a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 1 but et 3 passes décisives. Trop peu pour un club qui avait investi près de 23 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Luis Henrique déjà poussé dehors par l'Inter

Selon les informations de la presse italienne, Cristian Chivu n’est en effet pas convaincu par Luis Henrique et a d’ores et déjà validé son départ cet été en cas d’offre satisfaisante. L’Inter souhaite en effet récupérer son investissement, même si l’opération s’annonce compliquée pour un joueur en méforme. Encore sous contrat avec les champions d’Italie jusqu’en juin 2030, le joueur brésilien doit déjà se préparer à un possible départ. Reste à savoir si un prêt pourrait également être envisagé si une vente devenait complexe à réaliser afin d'attirer plus d'équipes en Europe ou ailleurs.

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De son côté, l’Olympique de Marseille peut se satisfaire d’avoir très bien vendu le Brésilien à l’Inter il y a quelques mois. Les Italiens se retrouvent désormais dans une situation délicate avec un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer malgré une saison conclue par deux titres majeurs, la Série A et la Coupe d’Italie, qui restent des trophées loin d’être anodins pour un joueur de très haut niveau.