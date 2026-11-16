Portugal : Jorge Jesus refuse de clasher la mère de Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus évite une polémique de plus
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Mafiantino doit être rassuré, avec un cancre en face, le parrain mafieux peut être tranquille.
Ce qui est bien en France, c'est qu'on a cette capacité a tout bloquer et ne jamais avancer... Après on s'étonne de dégringoler dans tous les classements...
Quand un président prend la parole, c'est rarement pour annoncer de bonnes nouvelles. Sinon il laisse les médias s'en charger.
Certainement un des meilleurs latérals gauche que l'on ai eu depuis longtemps en EDF Foot 01 , que de la critique après Cherki dérange Olise, L’arnaque dénoncée Restes déjà enterré DIOUF le coupable
Non aucune, je crois que Infantino a déjà 96 voix sur 106 au total
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
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|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
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|5
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|21
|0
|15
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|4
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|3
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|1
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|2
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|3
|4
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|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13