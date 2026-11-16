La maman de Cristiano Ronaldo a confié dans un entretien qu'elle était heureuse de la défaite contre le Danemark samedi à Braga. Le sélectionneur national du Portugal n'a pas voulu répondre à cette attaque en règle.

contente que le Portugal perde », la maman de Cristiano Ronaldo estimant que ce dernier avait été trahi par son propre pays. Forcément, ces propos ont fait un énorme bruit au Portugal, où les supporters et les détracteurs du quintuple Ballon d'Or se déchirent depuis des mois. A la veille du match entre le Pays de Galles et le Portugal, Jorge Jesus a été interrogé par la chaîne nationale, RTP, sur les propos de Dolores Aveiro. Et le sélectionneur portugais a fait le choix judicieux de ne pas remettre de l'huile sur le feu. Dolores Aveiro, la mère de CR7, n'a toujours pas digéré la manière dont la star portugaise a été traitée par le sélectionneur, ce qui a incité Cristiano Ronaldo à prendre sa retraite internationale. Alors, lorsqu'elle a été interrogée sur la déroute de l'équipe nationale face au Danemark, Dolores Aveiro a reconnu qu'elle n'avait pas regardé cette rencontre de Ligue des Nations mais qu'elle était «», la maman de Cristiano Ronaldo estimant que ce dernier avait été trahi par son propre pays. Forcément, ces propos ont fait un énorme bruit au Portugal, où les supporters et les détracteurs du quintuple Ballon d'Or se déchirent depuis des mois. A la veille du match entre le Pays de Galles et le Portugal, Jorge Jesus a été interrogé par la chaîne nationale, RTP, sur les propos de Dolores Aveiro. Et le sélectionneur portugais a fait le choix judicieux de ne pas remettre de l'huile sur le feu.

Jorge Jesus évite une polémique de plus

La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que j'estime beaucoup et donc que dire de plus ? Une mère reste une mère, on n'y peut rien, je comprends ses déclarations. Une mère reste une mère, et je ne peux que la respecter, une mère défend toujours ses enfants, jusqu'à la mort. C'est une mère qui a beaucoup souffert pour élever ses enfants », a expliqué le sélectionneur portugais dans des propos relayés par Plutôt que de s'en prendre frontalement à la mère de Cristiano Ronaldo, qui s'est réjouie publiquement d'une défaite de l'équipe du Portugal, Jorge Jesus a relativisé tout cela. «», a expliqué le sélectionneur portugais dans des propos relayés par A Bola . Une réponse qui évite de relancer le sujet Cristiano Ronaldo, lequel agite forcément tout le pays, surtout depuis le 1-4 pris à domicile contre le Danemark.

Mardi soir, face au Pays de Galles, le Portugal jouera gros puisque l'équipe de Jorge Jesus n'est pas certaine de finir à la première place de son groupe. Le Portugal sera premier s'il fait au pire match nul au Pays de Galles ou si le Danemark ne gagne pas et il sera deuxième que s'il perd et que les Danois battent la Norvège.