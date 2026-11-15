Mercato : Saliba a déjà trouvé son futur club, c'est du lourd

Arsenal a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur du calibre de William Saliba. L'international français se plaît en Premier League, mais il pourrait rapidement filer... en Liga.

William Saliba a atteint un niveau impressionnant sous les couleurs d'Arsenal. L'ancien joueur de l'OM fait désormais partie des meilleurs défenseurs du monde à son poste. Les Gunners misent beaucoup sur lui pour l'avenir, mais la réalité du marché des transferts pourrait conduire Saliba très loin de Londres. C'est en tout cas ce que pensent plusieurs observateurs, dont Morgan Schneiderlin, qui a déjà une petite idée de l'endroit où évoluera le défenseur français dans les prochaines années.

Saliba au Real Madrid, inéluctable ?

ComeOn, l'ancien milieu de terrain international français a en effet évoqué une possible arrivée de Saliba au « William Saliba au Real Madrid ? C'est une décision qu'il devra prendre lui-même. Ce n'est pas à moi de dire s'il doit rester à Arsenal ou partir à Madrid. En revanche, ce que je sais pour avoir joué à ses côtés, c'est qu'il est un défenseur central de très haut niveau, doté d'un état d'esprit exceptionnel et qui cherche constamment à progresser. (...) Lors d'une interview accordée à, l'ancien milieu de terrain international français a en effet évoqué une possible arrivée de Saliba au Real Madrid

J'ai dit cela il y a de nombreuses années, lorsqu'il jouait à Nice. Si j'avais été à la tête d'un grand club, je l'aurais recruté immédiatement, car sa valeur aurait ensuite énormément augmenté. C'est un joueur incroyable à avoir dans son équipe. Mais lorsqu'une telle décision se présente, il existe quelques clubs dans une carrière que l'on ne peut tout simplement pas refuser. Et le Real Madrid en fait partie. »

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William Saliba, encore sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2030, est estimé par les Gunners à près de 100 millions d'euros. Le Real Madrid sait donc ce qui lui reste à faire s'il veut avoir une chance de convaincre le club londonien. Car, si l'on en croit son ancien coéquipier Schneiderlin, le défenseur français pourrait facilement se laisser convaincre par une arrivée dans la capitale espagnole.