LdN : L'Allemagne humilie les Pays-Bas et se qualifie
6e journée de Ligue des Nations
Olympiastadion Berlin
L'Allemagne bat les Pays-Bas : 5 buts à 0
Buts pour l'Allemagne : Scherhant (41e), Wirtz (60e et 71e), Schlotterbeck (65e) et Gruda (77e)
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Ligue 1
Saison régulière
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|N
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|BC
|+/-
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|7
|2
|1
|22
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|12
|21
|10
|6
|3
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|-4
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|8
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|1
|5
|4
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|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
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|-10
|8
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|2
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|-13