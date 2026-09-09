Michael Olise fait paniquer le Bayern sur WhatsApp

Annoncé dans le viseur du Real Madrid cet été, Michael Olise a fait douter le Bayern Munich. Surtout lorsque l’international français a envoyé un message à son directeur sportif Max Eberl en pleine Coupe du monde.

C’était l’un des feuilletons du mercato estival. Malgré le démenti du Real Madrid dans un communiqué, Michael Olise a longtemps été annoncé dans la capitale espagnole. Le milieu offensif du Bayern Munich était désigné comme la priorité pour renforcer le couloir droit. Finalement, les deux clubs concernés n’ont jamais entamé la moindre discussion. Les Bavarois ont fermé la porte à double tour. Mais dans un entretien accordé à Bild, le directeur sportif Max Eberl admet qu’un message envoyé par l’international tricolore a provoqué une belle frayeur cet été.

« S'il a demandé à partir ? Pas du tout, pas une seule fois, a certifié le dirigeant du Bayern. Michael m'a envoyé un message WhatsApp pendant le Mondial. J'ai hésité un moment avant de l'ouvrir (rires). Je ne savais pas s'il allait vraiment me parler de ça. Mais c'était une photo avec Manu Koné, que j'avais recruté à Mönchengladbach, avec un coeur en dessous. Les deux m'ont salué depuis les Etats-Unis. Ensuite j'ai demandé à Michael s'il voulait le numéro 11 pour la saison prochaine, mais il a voulu garder le 17. C'était mon seul contact avec Michael, donc tout a toujours été en ordre. »

Le Bayern veut savoir

Il n’empêche que le Bayern Munich veut être fixé pour l’avenir à long terme. Une prolongation de contrat sera donc évoquée avec Michael Olise. « Quand le moment sera venu, nous nous assiérons et nous parlerons de l'avenir. Il a encore trois ans de contrat et, je veux le souligner, sans clause de départ. D'ici l'été prochain, nous devrions savoir si de son côté il y a une tendance pour qu'il prolonge ou pas », a confié Max Eberl, probablement au courant de la rumeur selon laquelle l’ancien joueur de Crystal Palace serait attiré par le Real Madrid.