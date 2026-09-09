Nantes tient son gardien, c’est la douche froide

Nantes tient son gardien, c’est la douche froide

FC Nantes09 sept. , 15:30
parCorentin Facy
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En quête d’un numéro un pour compenser la blessure d’Alexis Mirbach et ainsi envoyer Maxime Dupé sur le banc, le FC Nantes a trouvé son nouveau gardien. Il s’agira finalement… d’un numéro deux.
Ces derniers jours, le dossier du gardien est au coeur de l’actualité au FC Nantes. Et pour cause, la jeune doublure Alexis Mirbach s’est blessée et en a pour minimum trois mois. Un caillou dans la chaussure de la direction nantaise d’autant plus qu’en ce début de la saison, le titulaire Maxime Dupé ne fait pas l’affaire et subit une vague de critiques, de la part des supporters mais aussi en interne. Difficile pour les dirigeants canaris de prendre la bonne décision dans ce contexte.
Ces derniers jours, on se dirigeait vers le recrutement d’un gardien numéro 1 afin de concurrencer Maxime Dupé, voire carrément l’envoyer sur le banc en urgence. L’Equipe révèle ce mercredi que le suspense touche à sa fin puisque Nantes a trouvé son nouveau gardien. La déception sera grande pour le public de la Beaujoire puisque c’est un numéro 2 qui va débarquer en Loire-Atlantique. Il s’agit de Patrik Carlgren, gardien suédois de 34 ans dont le contrat avec Nantes a expiré l’été dernier. Doublure d’Anthony Lopes la saison dernière, celui qui a également porté les couleurs du FC Randers au Danemark va donc rempiler pour une saison.

Patrik Carlgren revient à Nantes

A moins d’un gros chamboulement en interne, Maxime Dupé, qui a gardé ses cages inviolées pour la première fois de la saison contre Nancy va lundi, va donc conserver sa place de titulaire. Pour rappel, le nouvel entraîneur nantais Grégory Poirier avait milité en interne pour le recrutement de Gaëtan Poussin, formé aux Girondins de Bordeaux et qui joue actuellement au Red Star. Le portier de 27 ans était d’accord pour rejoindre Nantes mais la formation francilienne s’est catégoriquement opposée à son départ en cours de saison.
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