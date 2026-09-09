L’OL à l’affût, Fonseca peut prendre la porte

L’OL à l’affût, Fonseca peut prendre la porte

OL09 sept. , 17:00
parEric Bethsy
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Sous contrat jusqu’en juin prochain, Paulo Fonseca possède la confiance de ses dirigeants. L’Olympique Lyonnais envisage sérieusement de prolonger le bail de son entraîneur, mais sans exclure la possibilité de mettre un terme à leur collaboration.
Certains supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas dû apprécier les mots de la direction lundi dernier. En conférence de presse, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean et le directeur général Michael Gerlinger ont eu des mots flatteurs pour Paulo Fonseca. Les deux dirigeants, globalement satisfaits du travail du Portugais, envisagent sérieusement de prolonger leur entraîneur sous contrat jusqu’en juin prochain. Et tant pis pour les fans mécontents.
Le club rhodanien souhaite miser sur la stabilité avec le coach nommé par l’ancien patron John Textor en janvier 2025. Mais à bien regarder les déclarations des décideurs, on devine que rien n’est à exclure. « Bien sûr, l'objectif était de poursuivre avec Paulo. Mais on a toujours dit qu'on en discuterait au bon moment, que ce soit pour lui ou pour nous », précisait Matthieu Louis-Jean, en laissant entendre que les résultats sportifs de la saison auraient forcément une influence sur la décision finale. Et ce n’est pas la seule incertitude puisque Michael Gerlinger mettait quant à lui l’accent sur l’aspect financier dans la mesure où Paulo Fonseca dispose d’un salaire mensuel brut estimé à 350 000 euros.

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« Il demandera peut-être 1000 euros par mois, et j'en serai très content », s’amusait le directeur général, en transmettant la nécessité pour le technicien d’accepter une baisse importante de ses revenus s’il souhaite resigner à Lyon. Entre les résultats à suivre et l’accord à trouver, la prolongation de Paulo Fonseca n’est donc pas pour tout de suite. On peut même dire que les deux parties, conscientes du chemin à parcourir, ne s’interdiront pas de regarder ailleurs dans les prochains mois.
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a la fin de la saison il aura fait 3,5ans chez nous, un cycle long chez les entraineurs de nos jours.le pbm c'est pas lui,mais son salaire qui n'est plus dans nos standards, si on peut prendre Sage il reviendra, sinon faudra voir si fonseca accepte une baisse de salaire de 50% ce qui est long d'être gagné

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Sur les derniers matches il a fait bcp plus de changements qu'avant

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