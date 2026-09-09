« Impossible » : L’Equipe éteint la polémique Désiré Doué

Comme je disais sur un autre site... Maintenant qu'il n'as plus de club,ont va retrouvé le vrai Benzema... J'attend toujours ces révélations sur l'affaire Valbuena... Et plus récemment sur sa sortie prématuré de l'équipe de France pendant la coupe du monde... Lui qui promettait tout dire... Ben il parle,il parle, mais pas tant que ça en faite
Pourquoi pas...mais Marqui ???
Et il répond que le meilleur c'est lui ? Que personne ne fait mieux que lui ??!!! MDR
a la fin de la saison il aura fait 3,5ans chez nous, un cycle long chez les entraineurs de nos jours.le pbm c'est pas lui,mais son salaire qui n'est plus dans nos standards, si on peut prendre Sage il reviendra, sinon faudra voir si fonseca accepte une baisse de salaire de 50% ce qui est long d'être gagné
Sur les derniers matches il a fait bcp plus de changements qu'avant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
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|6
|2
|4
|7
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|2
|1
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|1
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|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Explication impossible. Ceux qui votent pour la liste des 30 ne sont pas exclusivement des journalistes de France Football. Il y a même Fabio Capello et Luis Figo dans les votants.