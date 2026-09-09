« Impossible » : L’Equipe éteint la polémique Désiré Doué

Au lendemain de l'annonce de la liste des 30 nommés au prochain Ballon d'Or, la polémique sur l'absence de Désiré Doué prend de l'ampleur. Beaucoup ne comprennent pas qu'une telle situation soit possible, tandis que Loïc Tanzi tente de calmer le jeu sur la véritable raison de son absence.

Ce mardi 8 septembre, les réseaux sociaux et autres canaux de diffusion du Ballon d'Or dévoilaient les différentes listes de nommés aux nombreuses récompenses qui seront décernées à Londres le 26 octobre prochain. La plus attendue par le grand public était indéniablement celle des 30 nommés pour le titre suprême, le Ballon d'Or. Qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Si les Parisiens ont été largement plébiscités pour faire partie de la liste des 30 meilleurs joueurs, Désiré Doué, lui, n'en fait pas partie. Une absence qui a fait beaucoup de bruit, et qui continuait encore d'en faire le lendemain matin.

Désiré Doué, volontairement absent ?

« Désiré Doué absent du top 30 au ballon d’Or, malgré sa nouvelle belle saison… Doit-on y voir un lien avec le fait que le joueur ait refusé 3-4 interviews chez France Football ? », avait d'abord déclaré Djamel, l'insider parisien, sur X. Un message à charge contre le magazine qui organise la cérémonie auquel Loïc Tanzi a répondu. Le journaliste L'Equipe a coupé court à la polémique, affirmant que France Football n'avait pas volontairement sanctionné Désiré Doué puisque cela était tout simplement impossible selon lui.

« Explication impossible. Ceux qui votent pour la liste des 30 ne sont pas exclusivement des journalistes de France Football. Il y a même Fabio Capello et Luis Figo dans les votants. je t’assure que ce n’est pas une considération. Il y a 10 joueurs du PSG et le PSG n’accorde aucune interview à L’Equipe depuis trois ans bientôt. Donc ce n’est pas pris en compte », s'est justifié le journaliste. Quoi qu'il en soit, le mal est fait : Désiré Doué ne fait pas partie de la liste, malgré sa saison à 13 buts et 8 passes décisives.