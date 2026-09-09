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« L’Equipe de chèvres », Benzema atomise Yoann Riou

Foot Mondial09 sept. , 16:35
parCorentin Facy
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A l’occasion d’un débat sur la Chaîne L’Equipe, Yoann Riou a surpris l’audition en affirmant que Karim Benzema ne faisait pas partie des 20 meilleurs attaquants de l’histoire. De quoi faire rire (jaune) le Ballon d’Or 2022.
Les débats de la Chaîne L’Equipe font parfois réagir mais ces dernières heures, Yoann Riou a fait fort en provoquant un début de polémique. Chacun est bien sûr libre d’exprimer son opinion, mais le consultant de l’Equipe de Greg a affirmé sans sourciller que Karim Benzema, Ballon d’Or en 2022 après une saison incroyable avec le Real Madrid, ne faisait pas partie des 20 meilleurs attaquants de l’histoire.

La réponse piquante de Benzema à Riou

« Je suis désolé mais Benzema n’est même pas dans le top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire. Sans lui manquer de respect, le football n’a pas commencé en 2010. Le football a des décennies et des décennies derrière lui. Pour moi, il n’est pas dans les 20, même dans les 30 et ce n’est pas une offense » a lâché le consultant de la Chaîne L’Equipe, dont les propos ont fait grogner les pro-Benzema… et pas uniquement. L’ancien attaquant de l’OL, du Real, d’Al-Ittihad et d’Al-Hilal a également vu la déclaration du journaliste sur les réseaux sociaux.
Il ne pouvait pas ne pas réagir : « Rolololo alors lui. Il est tard va dormir demain tu te lèves tôt #lequipedechèvre » a publié sur Instagram l’attaquant de 38 ans, visiblement amusé par les propos de Yoann Riou avec lesquels il n’est évidemment pas d’accord. Une réponse qui va donner encore un peu plus de lumière à la déclaration du journaliste de la Chaîne L’Equipe, lequel sera peut-être invité à réagir à la réponse de Karim Benzema dans les prochaines émissions. Reste maintenant à savoir qui a raison : l’attaquant passé par Madrid ou Yoann Riou ?
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Derniers commentaires

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Comme je disais sur un autre site... Maintenant qu'il n'as plus de club,ont va retrouvé le vrai Benzema... J'attend toujours ces révélations sur l'affaire Valbuena... Et plus récemment sur sa sortie prématuré de l'équipe de France pendant la coupe du monde... Lui qui promettait tout dire... Ben il parle,il parle, mais pas tant que ça en faite

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