YL : Le PSG surclasse le Slovan Bratislava

Pourquoi pas...mais Marqui ???
Et il répond que le meilleur c'est lui ? Que personne ne fait mieux que lui ??!!! MDR
a la fin de la saison il aura fait 3,5ans chez nous, un cycle long chez les entraineurs de nos jours.le pbm c'est pas lui,mais son salaire qui n'est plus dans nos standards, si on peut prendre Sage il reviendra, sinon faudra voir si fonseca accepte une baisse de salaire de 50% ce qui est long d'être gagné
Sur les derniers matches il a fait bcp plus de changements qu'avant
si Pierre Sage est libre l'été prochain on le tentera. sinon on conservera paulo s'il accepte un salaire en adéquation avec nos finances
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
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|3
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|2
|4
|7
|3
|2
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|2
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|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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⏱️ 90+2’ - Victoire ! ✅💪 Début d'aventure idéal pour nos Titis en Youth League ! ❤️💙 #PSGSLB 6️⃣-1️⃣ I #UYL