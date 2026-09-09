YL : Le PSG surclasse le Slovan Bratislava

YL : Le PSG surclasse le Slovan Bratislava

PSG09 sept. , 16:37
parCorentin Facy
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En attendant le match de Ligue des Champions ce soir entre les deux équipes, le PSG a surclassé le Slovan Bratislava ce mercredi après-midi en Youth League avec une écrasante victoire 6-1.
Buteurs pour le PSG : Ayari (x3), Boly, Idder et Adnane 
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Sur les derniers matches il a fait bcp plus de changements qu'avant

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si Pierre Sage est libre l'été prochain on le tentera. sinon on conservera paulo s'il accepte un salaire en adéquation avec nos finances

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