EdF : Lepaul convoqué par Zidane, c’est concret

Zinedine Zidane dévoilera le 18 septembre prochain sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Le buteur rennais Esteban Lepaul a de plus en plus de chances d’y figurer.

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Esteban Lepaul a très bien démarré l’exercice 2026-2027. L’attaquant du Stade Rennais a déjà claqué trois buts en championnat, confirmant son excellente forme. Du haut de ses 26 ans, celui qui était convoité par de nombreux grands clubs dont l’Atlético de Madrid et Manchester City lors du dernier mercato pourrait connaître un énorme bouleversement dans sa carrière avec une possible sélection en équipe de France.

Zinedine Zidane ne sait peut-être pas encore de façon certaine si Esteban Lepaul sera dans la liste du 18 septembre prochain, mais on s’en rapproche selon RMC. Et pour cause, l’ancien attaquant du SCO Angers a reçu une pré-convocation de la part du staff des Bleus. La preuve que Zinedine Zidane suit de très près les performances de Lepaul, en concurrence dans la liste avec certains joueurs intouchables comme Mbappé ou encore Dembélé mais également avec des éléments appréciés par Didier Deschamps qui pourraient ne plus être incontournables.

Lepaul a été pré-convoqué par Zidane

C’est par exemple le cas de Marcus Thuram ou de Jean-Philippe Mateta, convoqués par « DD » lors de la Coupe du monde 2026, avec un très faible temps de jeu à la clé aux Etats-Unis. Fin du suspense dans un peu plus d’une semaine, le vendredi 18 septembre à 18 heures, avec la liste de Zinedine Zidane pour les quatre matchs de Ligue des Nations à venir. Pour rappel, la trêve internationale sera exceptionnellement longue puisqu’elle durera trois semaines.