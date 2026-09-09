Barça-Feyenoord : Les compos (18h45 sur Canal+Foot)

OL : Paulo Fonseca prolongé ? Lyon n'est pas pressé

a la fin de la saison il aura fait 3,5ans chez nous, un cycle long chez les entraineurs de nos jours.le pbm c'est pas lui,mais son salaire qui n'est plus dans nos standards, si on peut prendre Sage il reviendra, sinon faudra voir si fonseca accepte une baisse de salaire de 50% ce qui est long d'être gagné