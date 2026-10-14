Olise exclu, le Real est dans le coup

Si on avait la ldc il serait déjà là. Mais là, non.
Nous on a patienté et tu sais ce qu'on a eu? On a eu ⭐⭐... 🤣😂🤣
En même temps tes légendes anglaises voient des trophées pour elles. Et c’est son avis tu respectes que tu sois d’accord ou pas.
Et si Cherki marque un retourné suivi d'une tête plongeante, c'est encore x4
Alors oui... Mais non. Tu as plusieurs modèles : 1) Celui que tu évoques: équilibre dépenses / recettes. C'est la base pour beaucoup d'entreprises "normales" et pour beaucoup de clubs 2) Celui de l'investissement massif pour rentabilité ou retour sur investissement. Tu retrouves ça dans la plus part des start UP ou dans la Silicon Valley. Tu n'as pas d'équilibre. Tu espères le trouver par la suite ou revendre ton actif créé pour que le suivant trouve la rentabilité. Ce système te permet de rattraper ton retard rapidement face aux gros car si tu devais le rattraper par les seuls résultats positifs, aucun petit ne pourrait rattraper un jour les gros avant 50 ans. C'est le modèle PSG qui a d'ailleurs très bien marché: actif élevé, image de marque au top, sportif au top ⭐⭐ et proche de l'équilibre budgétaire. C'est un modèle risqué, l'OM avec le champion project s'est d'ailleurs craché sur celui-ci et revient au choix 1) Dans le monde des entreprises comme du foot il n'y a pas qu'un modèle pour réussir et c'est tant mieux car sinon pas de changement, pas de progrès et pas d'innovation à moins d'attendre très longtemps PS: c'était un business "avant" aussi. En 93 quand l'OM (2 finales de LDC en 3 ans) est champion, ils sont le 2eme budget d'Europe derrière le Milan AC qui fera 4 finales de LDC dans les années 90... L'argent a toujours été là et le foot toujours un business depuis plus de 50 ans...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
🚨🚨 Harry KANE 🏴 N’A PAS HÉSITÉ À POINTER L’EXPULSION de Michael OLISE 🇫🇷 après le match nul du Bayern Munich face à Viking 👇 : « Le carton rouge a encore changé le match. Une GROSSE ERREUR, une erreur d’inattention à ce moment-là. 🫵 Je suis certain que nous aurions pu