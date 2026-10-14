Olise exclu, le Real est dans le coup

Olise exclu, le Real est dans le coup

Mercato
parEric Bethsy
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Exclu face au Viking FK (3-3) mardi en Ligue des Champions, Michael Olise suscite quelques doutes en Allemagne. L’ailier du Bayern Munich vit un moment compliqué et certains se demandent si l’international tricolore n’a pas la tête au Real Madrid.
Petit événement en Norvège mardi. Sans parler du nul arraché par le Viking FK contre le Bayern Munich, ce match de Ligue des Champions a été marqué par le premier carton rouge de la carrière de Michael Olise. L’international français, d’abord averti pour un tirage de maillot, a eu la mauvaise idée de lancer le ballon sur le visage de son adversaire dans la foulée. Résultat, l’ancien joueur de Crystal Palace a reçu un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion. Une erreur lourde de conséquence puisque son équipe a laissé filer deux points en fin de rencontre.
Ce genre de comportement ne ressemble pas à Michael Olise, plutôt réputé pour sa sérénité. Alors comment expliquer une telle perte de sang-froid ? Pour le journaliste Polo Breitner, l’explication peut venir de l’actualité du Bavarois, coincé entre une possible prolongation de contrat et l’intérêt persistant du Real Madrid. « Il a lâché son équipe, ils se retrouvent à 10 contre 11. Mais ça semble aussi partir de tout un contexte en ce moment où l'on ne sait pas s'il va prolonger au Bayern, a interprété le correspondant de RMC. Le Bayern le souhaite, mais on ne sait pas s'il a envie d'aller voir ailleurs. »

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« Il fait parfois des déclarations un petit peu bizarres, a poursuivi le spécialiste du foot allemand. Je n'ai pas l'impression qu'il soit concentré à 100% sur son équipe en ce moment et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il a un petit passage, il n'est pas aussi concentré. Un départ cet hiver ? Non, à moins d'une offre exceptionnelle. Une offre de 200 millions d'euros ? Eh bien qu'ils les posent déjà. Il faudrait aussi trouver un remplaçant, ça ne se fait pas comme ça. Mais on n'en est pas là. Ça fait partie d'un contexte en Bavière autour de Michael Olise qui n'est pas si rose que ça. » Le milieu offensif sort pourtant d’un rassemblement très convaincant avec les Bleus.
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Alors oui... Mais non. Tu as plusieurs modèles : 1) Celui que tu évoques: équilibre dépenses / recettes. C'est la base pour beaucoup d'entreprises "normales" et pour beaucoup de clubs 2) Celui de l'investissement massif pour rentabilité ou retour sur investissement. Tu retrouves ça dans la plus part des start UP ou dans la Silicon Valley. Tu n'as pas d'équilibre. Tu espères le trouver par la suite ou revendre ton actif créé pour que le suivant trouve la rentabilité. Ce système te permet de rattraper ton retard rapidement face aux gros car si tu devais le rattraper par les seuls résultats positifs, aucun petit ne pourrait rattraper un jour les gros avant 50 ans. C'est le modèle PSG qui a d'ailleurs très bien marché: actif élevé, image de marque au top, sportif au top ⭐⭐ et proche de l'équilibre budgétaire. C'est un modèle risqué, l'OM avec le champion project s'est d'ailleurs craché sur celui-ci et revient au choix 1) Dans le monde des entreprises comme du foot il n'y a pas qu'un modèle pour réussir et c'est tant mieux car sinon pas de changement, pas de progrès et pas d'innovation à moins d'attendre très longtemps PS: c'était un business "avant" aussi. En 93 quand l'OM (2 finales de LDC en 3 ans) est champion, ils sont le 2eme budget d'Europe derrière le Milan AC qui fera 4 finales de LDC dans les années 90... L'argent a toujours été là et le foot toujours un business depuis plus de 50 ans...

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