Olise exclu, le Real est dans le coup

Exclu face au Viking FK (3-3) mardi en Ligue des Champions, Michael Olise suscite quelques doutes en Allemagne. L’ailier du Bayern Munich vit un moment compliqué et certains se demandent si l’international tricolore n’a pas la tête au Real Madrid.

Petit événement en Norvège mardi. Sans parler du nul arraché par le Viking FK contre le Bayern Munich, ce match de Ligue des Champions a été marqué par le premier carton rouge de la carrière de Michael Olise. L’international français, d’abord averti pour un tirage de maillot, a eu la mauvaise idée de lancer le ballon sur le visage de son adversaire dans la foulée. Résultat, l’ancien joueur de Crystal Palace a reçu un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion. Une erreur lourde de conséquence puisque son équipe a laissé filer deux points en fin de rencontre.

Il a lâché son équipe, ils se retrouvent à 10 contre 11. Mais ça semble aussi partir de tout un contexte en ce moment où l'on ne sait pas s'il va prolonger au Bayern, a interprété le correspondant de RMC. Le Bayern le souhaite, mais on ne sait pas s'il a envie d'aller voir ailleurs. » Ce genre de comportement ne ressemble pas à Michael Olise, plutôt réputé pour sa sérénité. Alors comment expliquer une telle perte de sang-froid ? Pour le journaliste Polo Breitner, l’explication peut venir de l’actualité du Bavarois, coincé entre une possible prolongation de contrat et l’intérêt persistant du Real Madrid . «, a interprété le correspondant de RMC.. »

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« Il fait parfois des déclarations un petit peu bizarres, a poursuivi le spécialiste du foot allemand. Je n'ai pas l'impression qu'il soit concentré à 100% sur son équipe en ce moment et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il a un petit passage, il n'est pas aussi concentré. Un départ cet hiver ? Non, à moins d'une offre exceptionnelle. Une offre de 200 millions d'euros ? Eh bien qu'ils les posent déjà. Il faudrait aussi trouver un remplaçant, ça ne se fait pas comme ça. Mais on n'en est pas là. Ça fait partie d'un contexte en Bavière autour de Michael Olise qui n'est pas si rose que ça. » Le milieu offensif sort pourtant d’un rassemblement très convaincant avec les Bleus.