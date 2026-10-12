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Olise pose une folle condition, le Bayern se fâche

Bundesliga
parEric Bethsy
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Déterminé à prolonger le contrat de Michael Olise, le Bayern Munich se heurte à un désaccord avec son ailier. L’international tricolore souhaite inclure une clause libératoire accessible pour le Real Madrid. Une condition inenvisageable pour ses dirigeants.
C’est la priorité du moment au Bayern Munich. Depuis plusieurs semaines, le club bavarois s’active pour prolonger le contrat de Michael Olise (24 ans) après la tentative estivale du Real Madrid. Le président Herbert Hainer en a remis une couche auprès du quotidien Bild. « Concernant les rumeurs sur le Real Madrid cet été, je peux dire que je suis persuadé que le Bayern Munich n'est pas un club que l'on force à vendre des joueurs, a prévenu le dirigeant. Nous prenons nos décisions en position de force. Michael Olise a un contrat jusqu'en 2029 et j'espère qu'il prolongera. »
Pour le moment, le Bayern Munich ne peut rien garantir. Les informations allemandes reprises par AS indiquent que les deux parties sont d’accord sur l’aspect salarial. L’international français a en effet convaincu ses supérieurs de lui accorder un salaire annuel à 25 millions d’euros, contre les 14 millions d’euros qu’il perçoit actuellement. Le problème vient plutôt d’une autre demande de Michael Olise. L’ancien joueur de Crystal Palace, qui deviendrait le joueur le mieux rémunéré de l'effectif, exige l’ajout d’une clause libératoire dans son futur contrat.

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Initialement réticent, le Bayern Munich serait finalement prêt à inclure cette option, à condition que le montant soit fixé à 200 millions d’euros. Malheureusement pour les Bavarois, ce n’est pas le plan de son ailier qui espère négocier un bon de sortie nettement inférieur. Autrement dit, Michael Olise se prépare une porte de sortie à un prix abordable en vue d’un départ dans les années à venir, peut-être vers le Real Madrid, son principal courtisan sur le marché des transferts. Loin d’être stupides, les décideurs bavarois l’ont sûrement compris.
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Surtout que sur ce match la , Lens mérite largement sa victoire... c''est fou d'arriver a chialer sur l'arbitrage après s'être fait balader comme ça

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Personne n'en parlait quand c'était contre le PSG au trophée, étrangement.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Ca devient ultra pénible ces chouineries systématique week end après week end. On devient une ligue de pleureuses. Alors oui certaines décisions peuvent faire bondir voire tuer un matche, mais remettre chaque fait déplorable sur le dos des arbitres est nocif et détestable en olis d'être anti productif car cela leur ajoute une pression qui les empêchera la prochaine fois de siffler ou pas.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE

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