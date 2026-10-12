Olise pose une folle condition, le Bayern se fâche

Déterminé à prolonger le contrat de Michael Olise, le Bayern Munich se heurte à un désaccord avec son ailier. L’international tricolore souhaite inclure une clause libératoire accessible pour le Real Madrid. Une condition inenvisageable pour ses dirigeants.

Concernant les rumeurs sur le Real Madrid cet été, je peux dire que je suis persuadé que le Bayern Munich n'est pas un club que l'on force à vendre des joueurs, a prévenu le dirigeant. Nous prenons nos décisions en position de force. Michael Olise a un contrat jusqu'en 2029 et j'espère qu'il prolongera. » C’est la priorité du moment au Bayern Munich . Depuis plusieurs semaines, le club bavarois s’active pour prolonger le contrat de Michael Olise (24 ans) après la tentative estivale du Real Madrid . Le président Herbert Hainer en a remis une couche auprès du quotidien Bild. «, a prévenu le dirigeant.

Pour le moment, le Bayern Munich ne peut rien garantir. Les informations allemandes reprises par AS indiquent que les deux parties sont d’accord sur l’aspect salarial. L’international français a en effet convaincu ses supérieurs de lui accorder un salaire annuel à 25 millions d’euros, contre les 14 millions d’euros qu’il perçoit actuellement. Le problème vient plutôt d’une autre demande de Michael Olise. L’ancien joueur de Crystal Palace, qui deviendrait le joueur le mieux rémunéré de l'effectif, exige l’ajout d’une clause libératoire dans son futur contrat.

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Initialement réticent, le Bayern Munich serait finalement prêt à inclure cette option, à condition que le montant soit fixé à 200 millions d’euros. Malheureusement pour les Bavarois, ce n’est pas le plan de son ailier qui espère négocier un bon de sortie nettement inférieur. Autrement dit, Michael Olise se prépare une porte de sortie à un prix abordable en vue d’un départ dans les années à venir, peut-être vers le Real Madrid, son principal courtisan sur le marché des transferts. Loin d’être stupides, les décideurs bavarois l’ont sûrement compris.