Officiel : Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe

Eh ben voilà ! Au moins cette fois, les compos seront les mêmes ^^
Parle pas trop vite ca porte malheur
Ok ortografe
Faut pas répondre....pour lui le foot est un sport qui se joue à 11 et où c'est tjrs le Psg qui doit gagner. Voir son com sur le soit disant penalty "cadeau" !!! alors qu'il y a PENALTY....point !!!!
Ça devient n'importe quoi ce club ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
