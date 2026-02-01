Officiel : Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe

Sidiki Chérif, l’une des révélations offensives de la saison en Ligue 1, va bel et bien poursuivre sa carrière à l’étranger.

Puisque ce dimanche soir, le club de Fenerbahçe a annoncé l’arrivée du jeune attaquant de 19 ans. Auteur de quatre buts en 19 matchs de L1 sous le maillot du SCO cette saison, Chérif va donc continuer sa progression chez l'actuel deuxième du championnat de Turquie, alors que certains clubs anglais étaient à fond sur lui.

Pour réaliser ce joli coup du mercato hivernal, Fenerbahçe a déboursé 4 millions d’euros dans le cadre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat de 18 ME plus 3 ME de bonus éventuels.