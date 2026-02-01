1034e1fe-3183-4811-b40c-b67101981daf

Officiel : Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe

Mercato01 févr. , 21:55
parAlexis Rose
0
Sidiki Chérif, l’une des révélations offensives de la saison en Ligue 1, va bel et bien poursuivre sa carrière à l’étranger.
Puisque ce dimanche soir, le club de Fenerbahçe a annoncé l’arrivée du jeune attaquant de 19 ans. Auteur de quatre buts en 19 matchs de L1 sous le maillot du SCO cette saison, Chérif va donc continuer sa progression chez l'actuel deuxième du championnat de Turquie, alors que certains clubs anglais étaient à fond sur lui.
Pour réaliser ce joli coup du mercato hivernal, Fenerbahçe a déboursé 4 millions d’euros dans le cadre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat de 18 ME plus 3 ME de bonus éventuels.

Derniers commentaires

Bagarre Kondogbia-Vermeeren, l’OM part en vrille

Eh ben voilà ! Au moins cette fois, les compos seront les mêmes ^^

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Parle pas trop vite ca porte malheur

Réunion d'urgence à l'OM, ça va chauffer

Ok ortografe

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Faut pas répondre....pour lui le foot est un sport qui se joue à 11 et où c'est tjrs le Psg qui doit gagner. Voir son com sur le soit disant penalty "cadeau" !!! alors qu'il y a PENALTY....point !!!!

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Ça devient n'importe quoi ce club ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

