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OL : Greif simule une blessure pour le ramadan

OL19 mars , 19:22
parGuillaume Conte
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Scène assez rare en France pour un match de Coupe d'Europe, Dominik Greif s'est mis au sol pour réclamer l'intervention des soigneurs, afin de permettre à Moussa Niakhaté de rompre le jeune du Ramadan.
Début de match très compliqué pour l’Olympique Lyonnais face au Celta Vigo. Les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas réussi à prendre la rencontre en mains, et les arrêts de jeu se sont multipliés. Il y a eu la grosse semelle de Nicolas Taglafico sur Javier Rueda qui aurait pu valoir un pénalty au Celta. Et dans la foulée de cet arrêt de jeu, alors que l’OL cherchait à mettre enfin un peu de rythme, Dominik Greif s’est mis au sol dans sa surface pour provoquer un long arrêt de jeu.
Pas de doute possible pour le site Olympique et Lyonnais qui suit l’actualité de l’OL de près, c’était convenu à l’avance pour permettre à Moussa Niakhaté de rompre le jeune du ramadan. Le soleil se couchait à 18h57 pour marquer la fin du jeune, et cela correspond au moment où le gardien slovaque s’est mis au sol. Cinq minutes plus tard, le défenseur sénégalais se faisait exclure pour une nouvelle semelle sous les yeux de l’arbitre.
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Derniers commentaires

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

7 matchs perdus en 352 ou 532 avec un Fonseca sans jamais rien dans le caleçon mais il s'entête dans sa médiocrité frileuse et ses lectures de match catastrophique. Par conséquent Il tire techniquement et mentalement une grande partie de nos joueurs vers le bas comme tous les clubs où ce farfelu psychorigide est passé. Cette série de victoires était trompeuses mais personne ne voulait le voir quand on le faisait remarqué et que sa gestion d'effectif, sa tactique, les placements des joueurs, d'autres au placard qui méritaient plus de temps de jeu ou encore ses compos étaient tout autant médiocres. Dommage qu'on a pas de tune on l'aurait virer ce soir ce guignol qui devrait se faire greffer une paire de c.. ou se convertir dans la danse classique

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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