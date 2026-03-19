OL : Greif simule une blessure pour le ramadan

Scène assez rare en France pour un match de Coupe d'Europe, Dominik Greif s'est mis au sol pour réclamer l'intervention des soigneurs, afin de permettre à Moussa Niakhaté de rompre le jeune du Ramadan.

Début de match très compliqué pour l’Olympique Lyonnais face au Celta Vigo. Les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas réussi à prendre la rencontre en mains, et les arrêts de jeu se sont multipliés. Il y a eu la grosse semelle de Nicolas Taglafico sur Javier Rueda qui aurait pu valoir un pénalty au Celta. Et dans la foulée de cet arrêt de jeu, alors que l’OL cherchait à mettre enfin un peu de rythme, Dominik Greif s’est mis au sol dans sa surface pour provoquer un long arrêt de jeu.

Pas de doute possible pour le site Olympique et Lyonnais qui suit l’actualité de l’OL de près, c’était convenu à l’avance pour permettre à Moussa Niakhaté de rompre le jeune du ramadan. Le soleil se couchait à 18h57 pour marquer la fin du jeune, et cela correspond au moment où le gardien slovaque s’est mis au sol. Cinq minutes plus tard, le défenseur sénégalais se faisait exclure pour une nouvelle semelle sous les yeux de l’arbitre.