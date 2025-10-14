Neymar hésite entre deux clubs en Europe

En fin de contrat le 31 décembre prochain avec Santos, Neymar a proposé ses services à deux clubs de Serie A : l'Inter Milan et Naples. Le Brésilien espère se relancer pour avoir une chance de participer à la Coupe du monde 2026.

Va-t-on avoir l'honneur de voir à nouveau Neymar fouler les pelouses européennes cette saison ? Après avoir complètement raté son passage en Arabie saoudite à Al-Hilal, le Brésilien avait fait le pari de retrouver des sensations et du plaisir en signant chez son club formateur, le Santos FC. Toutefois, son retour au pays ne s'est pas du tout passé comme prévu. Après quelques bons matchs dans l'effervescence de sa signature, l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain s'est tout simplement effondrée.

Neymar Brésil • Âge 33 • Milieu Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Blessures à répétition, matchs ratés, énièmes polémiques sur sa vie en dehors du football… bref, un retour de rêve qui s'est transformé en cauchemar. Mais le pire, c'est surtout qu'il ne parvient pas à retrouver sa place en équipe nationale. En tant que meilleur buteur de l'histoire du Brésil, il veut tout faire pour retrouver ses coéquipiers et disputer la Coupe du monde 2026.

Neymar, un départ en Serie A évoqué

Pour être appelé par Carlo Ancelotti, il va falloir qu'il trouve une solution pour se remettre en jambes et, surtout, pour retrouver un niveau de jeu intéressant. Et comme le relaye Sport Mediaset, cela pourrait se faire par l'intermédiaire d'un retour en Europe, en Italie plus précisément. Le média transalpin explique qu'après avoir proposé ses services à Naples, il en a fait de même à l'Inter Milan lors des mois d'avril et mai derniers. Mais engagé dans une course vers la finale de la Ligue des champions et le titre en Serie A, les Nerazzurri ont décliné la proposition.

Toutefois, l'histoire pourrait bien ne pas être encore terminée. Le contrat de Neymar prenant fin le 31 décembre prochain, il aura tout le loisir de négocier avec le club qu'il veut lors de la fenêtre hivernale de transferts. Reste à savoir si un club prendra le pari fou de le relancer, alors qu'il est constamment lâché par son physique.