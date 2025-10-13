Lamine Yamal, le PSG refuse de signer le nouveau Neymar

Nouvelle star du football mondiale, Lamine Yamal est déjà associé de près au PSG. Le club de la capitale n’a pourtant pas l’intention de faire de l’international espagnole sa future star.

« Le PSG qatari a un budget limité. Le PSG a dit que Lamine Yamal était une priorité pour les prochaines années ». Cette phrase lancée par le journaliste Romain Molina a relancé de plus belle . Cette phrase lancée par le journaliste Romain Molina a relancé de plus belle les rumeurs autour d’un possible transfert faramineux de Lamine Yamal dans la capitale française. La star du FC Barcelone serait la cible du Qatar. De quoi surprendre quand on sait que c’est justement sans nom ronflant au sein de son effectif que le Paris Saint-Germain a enfin réussi à remporter la Ligue des Champions. La rumeur Lamine Yamal est-elle vraiment crédible ?

Pour le compte spécialisé PSG Inside Actu, la réponse est évidemment non. « Concernant Yamal, c’est faux : Paris n’a aucune intention de le recruter. Certes, le joueur plaît au club, mais jamais le PSG ne reproduira les mêmes erreurs, surtout compte tenu de son prix » a expliqué sur X le compte spécialisé, intimement convaincu que le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de faire venir Lamine Yamal dans les années à venir.

Une information finalement assez logique quand on sait à quel point le club Bleu et Rouge a pris une nouvelle dimension depuis les départs de ses dernières grandes stars planétaires à l’instar de Neymar ou encore de Kylian Mbappé. Pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, aucun joueur ne doit être au-dessus du groupe et du collectif et on imagine aisément que l’ex-sélectionneur de la Roja n’était par conséquent pas favorable à la venue d’un joueur tel que Lamine Yamal. Le PSG a bien sûr le temps de changer d’avis mais à court terme, un tel transfert de la star du Barça n’est donc pas à l’ordre du jour… à priori.