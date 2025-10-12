Neymar avec Messi et Suarez, l'Inter Miami tente l'énorme coup

Neymar Jr pourrait prochainement quitter le Brésil et découvrir un nouveau championnat. Il se dit que le Brésilien est proche de rejoindre les rangs de l'Inter Miami.

Neymar Jr espère disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Mais la tâche s'annonce des plus compliquées pour un joueur qui accumule les blessures. Carlo Ancelotti veut des joueurs à 100% de leurs moyens et Neymar ne coche pas toutes les cases pour le moment. Désormais à Santos, Neymar a du pain sur la planche. L'ancien du PSG pourrait d'ailleurs décider de quitter le Brésil dans quelques mois afin de relancer une nouvelle dynamique. Et quoi de mieux que de le faire avec des vieux amis à lui ?

Neymar, direction la MLS ?

Selon les informations du Daily Mail, Neymar Jr pourrait en effet rejoindre les rangs de l'Inter Miami. La franchise américaine aurait en tête de faire venir le Brésilien et de l'associer une nouvelle fois à Leo Messi et Luis Suarez. Bon pour les trois joueurs et pour la marque Inter Miami. A noter que les négociations n'ont pas encore commencé entre toutes les parties. Mais tout porte à croire que Neymar Jr serait plus que jamais enclin à rallier les Etats-Unis pour retrouver des anciens coéquipiers et un cadre de vie des plus agréables. Pour rappel, en trois saisons jouées ensemble du côté du FC Barcelone, la MSN avait planté 364 buts et délivré 173 passes décisives.

Neymar Brésil • Âge 33 • Milieu Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Avant d'en savoir plus sur son avenir, Neymar Jr va surtout devoir enchainer les matchs au plus haut niveau. Les blessures ne l'épargnent pas et son hygiène de vie continue cependant de faire parler. A 33 ans, le prodige brésilien est très loin du joueur qu'il a été il y a quelques saisons. Mais s'il n'y a pas une chose à remettre en question avec l'ancien du Paris Saint-Germain, c'est bien sa force mentale.