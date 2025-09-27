ICONSPORT_272013_0074
Bryan Mbeumo

PL : Brentford bat Manchester United, Ruben Amorim menacé

Premier League27 sept. , 15:30
parCorentin Facy
6e journée de Premier League
Brentford - Manchester United : 3-1
Buts : Thiago (8e, 20e) et Jensen (96e) pour Brentford ; Sesko (26e) pour MU

Premier League

27 septembre 2025 à 13:30
Brentford
Nascimento Rodrigues8'Nascimento Rodrigues20'Jensen90'
3
1
Match terminé
Manchester United
Šeško26'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Jensen
BrentfordBrentford
Remplacement
90
ENTRE
M. Jensen
BrentfordBrentford
SORT
Thiago
BrentfordBrentford
Remplacement
85
ENTRE
J. Zirkzee
Manchester UnitedManchester United
SORT
P. Chinazaekpere Dorgu
Manchester UnitedManchester United
Carton jaune
84
P. Chinazaekpere Dorgu
Manchester UnitedManchester United
Fil Info

Loading