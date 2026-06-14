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Cucurella

Mourinho le voulait, Cucurella fonce vers le Real Madrid

Mercato14 juin , 18:15
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid poursuit son mercato cinq étoiles et va s’attacher les services de Marc Cucurella. Selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur espagnol a trouvé un accord total avec le club merengue en vue d’une arrivée juste après la Coupe du monde.
Cucurella était l’une des priorités de José Mourinho, qui souhaitait absolument l’attirer dans son effectif. Reste désormais à connaître le montant que le Real Madrid devra débourser pour convaincre Chelsea de céder son joueur. Âgé de 27 ans, l’international espagnol est encore sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2029, ce qui plaçait le club londonien en position de force dans les négociations.
Pour lâcher l'arrière gauche de la Roja, Florentino Pérez a déboursé 55 millions d'euros en cash, et 5 ME en bonus éventuels.
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