Endrick : L'Inter grille l'OL, le Real reçoit 40 ME

Le Real Madrid a des plans bien précis pour la progression d'Endrick. Mais l'arrivée récente de José Mourinho pourrait rebattre les cartes pour le jeune Brésilien.

L' OL avait réalisé un joli coup la saison passée en obtenant le prêt d'Endrick pour quelques mois en provenance du Real Madrid. Le club espagnol n'avait aucune intention de se séparer définitivement de sa pépite, mais souhaitait lui permettre d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau. Dans le Rhône, l'attaquant brésilien a enchaîné les matches et affiché de belles promesses. Le Real Madrid entend désormais profiter pleinement de son talent en lui offrant un statut plus important que par le passé. Reste toutefois à savoir ce que José Mourinho envisage pour le natif de Taguatinga. D'autant que plusieurs clubs restent attentifs à sa situation, à commencer par l'Inter Milan.

Endrick, l'Inter tente le coup

Selon les informations de Tuttomercatoweb, le club lombard souhaiterait en effet s'attacher les services d'Endrick dès cet été. Les champions d'Italie considèrent le Brésilien comme une opportunité intéressante, notamment en raison de son salaire relativement modeste, estimé à 1,25 million d'euros par an. L'Inter préparerait même une offre comprise entre 35 et 40 millions d'euros pour tenter de le recruter définitivement. Une somme conséquente qui pourrait faire réfléchir les dirigeants madrilènes.

Avant que son avenir ne soit clarifié, l'ancien Lyonnais aura l'occasion de démontrer toute l'étendue de son talent lors de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. De bonnes performances sur la scène internationale ne feraient qu'accroître sa cote. Une discussion avec José Mourinho devrait d'ailleurs avoir lieu à l'issue de la compétition afin de définir la suite de sa carrière. Une chose est sûre : l'Inter lui propose un projet particulièrement séduisant. Le Real Madrid devra donc rapidement prendre une décision, même si sa priorité reste aujourd'hui de conserver son jeune attaquant brésilien.