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OM : La décision de McCourt qui va faire hurler Genesio

OM : La décision de McCourt qui va faire hurler Genesio

OM
parGuillaume Conte
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Meilleur joueur offensif de l'OM depuis le début de la saison, Amine Gouiri pourrait être la grosse vente du club au mois de janvier. McCourt sera sans pitié si une belle offre arrive.
Amine Gouiri a beau avoir été formé à l’OL et avoir joué à Nice, deux critères qui ne sont en général pas appréciés dans la cité provençale, il a été très rapidement adopté par les supporters marseillais. L’international algérien est un joueur souvent discret dans les médias, travailleur et qui peut jouer sur l’aile gauche ou en pointe. Cette saison, avec beaucoup moins de stars autour de lui, il brille comme jamais et compte sept buts en Ligue 1 en 10 rencontres.

Un départ de France pour Gouiri ?

Une vraie aubaine pour une attaque de l’OM dont certains joueurs peinent à répondre présent, comme Igor Paixao ou Neal Maupay. Ce n’est pas le cas du Fennec qui brille, et même un peu trop. Selon les informations de Massilia Zone, ce très bon début de saison de Gouiri pourrait lui offrir l’opportunité d’un départ au mois de janvier. Et si le joueur est attaché à Marseille, le voir rejoindre un club européen très ambitieux pour une première expérience à l’étranger pourrait bien le tenter.

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Surtout que l’OM ne serait pas perdant au change. A une époque où le club provençal avait encore des moyens financiers, Gouiri avait été acheté pour 19 millions d’euros au Stade Rennais. Désormais, il vaut quasiment 30 millions d’euros et représenterait donc une vente vitale pour Stéphane Richard. Un tel départ aurait de quoi inquiéter les supporters, sachant qu’il n’y a aucune garantie qu’un joueur soit acheté pour compenser cette perte pendant le mercato hivernal.
Mais l’OM doit encore vendre, et aucun joueur n’est intouchable. L’idée serait surtout de vendre des éléments comme Hojbjerg ou Paixao, mais transférer un élément qui est au plus fort de sa valeur marchande doit certainement titiller les dirigeants. Et nul doute que Bruno Genesio n’apprécierait pas une telle décision si elle devait se confirmer. Ce qui peut se comprendre. Mais l’entraineur de l’OM a bien compris l’été dernier que la volonté de Frank McCourt était de faire entrer de l’argent, peu importe les conséquences sportives.
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Je ne sais pas pourquoi, mais je mettrais bien une petite pièce sur l'OM peut-être pas cette saison mais la saison suivante en s'appuyant sur des jeunes si genesio reste l'année prochaine. L'OM a quelques bons jeunes qui sont en train d'arriver s'ils ont la tête bien faite et qu'ils prennent pas la melonite, l'OM peut faire des très belles choses en ayant apuré la masse salariale et s'étant rapproché d'un équilibre budgétaire nécessaire après 10 années consécutives de perte

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