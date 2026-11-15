OM : La décision de McCourt qui va faire hurler Genesio
Un départ de France pour Gouiri ?
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Quelle mentalité pourrie! Ils ont refusé le report et ils voudraient recevoir 2 fois.J'espere que s'il leur arrive un jour un probleme que les autres clubs les pourriront
Bravo les filles
Allons allons amis bretons, respirez un bon coup. Oui c'est normal vous avez cru au père Noël et vous vous êtes dit "je prends les 2 matchs à domicile c'est gratuit"... Mais Noël ce n'est pas en août...
Je ne sais pas pourquoi, mais je mettrais bien une petite pièce sur l'OM peut-être pas cette saison mais la saison suivante en s'appuyant sur des jeunes si genesio reste l'année prochaine. L'OM a quelques bons jeunes qui sont en train d'arriver s'ils ont la tête bien faite et qu'ils prennent pas la melonite, l'OM peut faire des très belles choses en ayant apuré la masse salariale et s'étant rapproché d'un équilibre budgétaire nécessaire après 10 années consécutives de perte
Toujours est il que Lyon a certes cette domination, mais a remporté 8 LDC soit 32% de celles mises en jeu depuis la création de la LDC féminine. On peut dire que c'est nul, mais le Bayern, le Real ou le Barça ont des hégémonies sur leurs championnats. C'est toujours le même sujet mais ça s'applique à d'autres sujets de la société : doit-on promouvoir le nivellement par le bas ou l'excellence. En France on aime beaucoup le nivellement par le bas et d'ailleurs au niveau scolaire on a vu le résultat.... On peut se demander s'il vaut mieux pas quand même l'excellence (question purement rhétorique vu la chute libre du niveau français 😅)
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13