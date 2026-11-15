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Transfert à 15 ME au PSG, le Barça en panique totale

Transfert à 15 ME au PSG, le Barça en panique totale

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG rêve de faire venir Brian Farinas, disponible pour un prix réduit. Mais le Barça, traumatisé par Dro Fernandez, a réagi immédiatement.
A la recherche d’un arrière droit pour doubler officiellement le poste d’Achraf Hakimi et d’un milieu de terrain axial pour compléter son effectif, le PSG regarde encore une fois au Barça. Il y a un an, les discussions avec Dro Fernandez débutaient, pour se finir en janvier par l’arrivée du jeune espagnol à un montant supérieur à celui de sa clause libératoire, pour ne pas trop vexer le FC Barcelone. Le club catalan craint que la situation ne se reproduise à propos d’un joueur sur lequel il compte beaucoup à l’avenir.
Il s’agit de Brian Farinas, milieu de terrain de 20 ans, qui vient de jouer trois matchs au poste d’arrière droit avec un certain succès, preuve de sa polyvalence. Selon Marca, le club blaugrana a désormais très peur de voir son jeune joueur sous contrat jusqu’en 2028 partir vers le plus offrant au mois de janvier. Il faut dire qu’il possède une clause libératoire à 15 millions d’euros, lors de son premier contrat signé en juillet dernier. Une erreur visiblement, que le Barça veut réparer au plus vite selon Marca.
Deco a débuté des discussions avec les représentants de Farinas, et se montre convaincu qu’un accord pour un nouveau contrat jusqu’en 2031, avec une clause libératoire bien supérieure, va voir le jour prochainement. Même s’il ne possède qu’un temps de jeu réduit, la volonté des dirigeants catalans est très claire, et la crainte d’une fuite du joueur vers le PSG ou un autre club européen ambitieux est la première motivation à ce nouveau contrat. La prolongation de son bail devrait être signée avant la fin de l’année, histoire de ne laisser aucune chance à un transfert au mois de janvier.
Sauf surprise donc, le PSG devra laisser passer son tour dans ce dossier, même si Luis Enrique avait mis le milieu de terrain de 20 ans dans son viseur si l’opportunité était toujours présente.
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