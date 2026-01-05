ICONSPORT_167018_0424
Lionel Messi - Argentine

Messi à Liverpool, coup de théâtre en Premier League

Mercato05 janv. , 22:00
parHadrien Rivayrand
0
Liverpool traverse une période de turbulences et pourrait frapper fort cet hiver sur le marché des transferts. Les Reds envisageraient notamment de faire venir Lionel Messi pour quelques mois, lui qui connaît une période de coupure aux Etats-Unis.
Liverpool pensait certainement vivre une saison moins éprouvante. Les hommes d’Arne Slot peinent à afficher de la régularité. Les Reds sont décrochés dans la course au titre en Premier League et ne sont pas des plus souverains en Ligue des champions.
Pour ne rien arranger, certains joueurs phares de Liverpool expriment leur mécontentement concernant leur situation. C’est notamment le cas de Mohamed Salah, qui ne comprend pas le traitement qu’il subit de la part d’Arne Slot. Lors du mercato hivernal, les pensionnaires d’Anfield Road pourraient donc décider de frapper un grand coup. Lionel Messi pourrait d’ailleurs prochainement débarquer sur les bords de la Mersey.

Leo Messi prêt à venir en Premier League ? 

Selon les informations de Fichajes, Liverpool réfléchit en interne à la possibilité de s’attacher les services du génie argentin pour quelques mois. La Pulga traverse actuellement une période sans football en raison de l’arrêt des compétitions aux États-Unis, ce qui n’est pas idéal pour préparer la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine.
Les Reds envisageraient donc de proposer un prêt de six mois à Lionel Messi. Ce dernier resterait sous contrat avec l’Inter Miami, ce qui convient parfaitement à l’ancien du Barça. Liverpool pourrait prendre en charge une partie de son salaire, un point important pour toutes les parties concernées.

Konaté a une chance sur deux de signer au PSG
Lionel Messi pourrait donc découvrir un nouveau club européen, un club mythique qui évolue également en Ligue des champions. Il pourrait aussi remplacer Mohamed Salah si l’Égyptien décidait de quitter les Reds dans les prochaines semaines. Pour le moment, aucune négociation n’a encore eu lieu entre Messi et Liverpool, mais l’idée commence à faire son chemin en Angleterre. 
0
Derniers commentaires

OL : Le retour d'Endrick au Real déjà menacé

Si Garcia performe , au mieux il fera 1 saison de plus chez nous Au pire un club proposera 70 M et Madrid le vend

L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME

avec merah titulaire c'est 2 pts par match, sans lui c'est 1,66 J'etais au bord du terrain a Monaco, et derriere son apparence frele, il a des appuis tres forts et sait jouer avec son corps.; Ce n'est pas un hasard si Fonseca le titularise contre l'equipe peut etre la plus puissante du championnat

OL : Endrick jure de faire un énorme cadeau à Lyon

et dijaya et consort

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Non pas du tout, en 93 le Milan c étais le club le plus d europe loin devant Marseille, la preuve Marseille était obligé de vendre papin pour pouvoir recruter

L'OM révèle son groupe pour le Trophée des champions face au PSG

Depuis 2009 (bien avant l'arrivée des Qataris au PSG), le Trophée des Champions se joue à l'étranger : 2 fois à Montréal, dans divers pays arabes, 3 fois en Chine, aux USA, au Gabon, en Autriche, en Israël, 1 fois au Qatar). Cette année, c'est au Koweït, rien à voir avec le Qatar. Ça se joue où ça paie le plus. Pour info, la Supercoupe d'Espagne (l'équivalent de notre Trophée des Champions) se joue en Arabie Saoudite depuis 6 ans. Et la Supercoupe d'Italie s'est jouée 4 fois en Chine , 2 fois au Qatar, et elle se joue en Arabie Saoudite depuis 2022. Mais bon, comme Dijaya a une fixette sur le Qatar qu'il déteste parce que les Qataris sont les propriétaires du PSG, on aura toujours ce genre de commentaire. Bref...

