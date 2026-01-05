Messi à Liverpool, coup de théâtre en Premier League

Liverpool traverse une période de turbulences et pourrait frapper fort cet hiver sur le marché des transferts. Les Reds envisageraient notamment de faire venir Lionel Messi pour quelques mois, lui qui connaît une période de coupure aux Etats-Unis.

Liverpool pensait certainement vivre une saison moins éprouvante. Les hommes d’Arne Slot peinent à afficher de la régularité. Les Reds sont décrochés dans la course au titre en Premier League et ne sont pas des plus souverains en Ligue des champions.

Pour ne rien arranger, certains joueurs phares de Liverpool expriment leur mécontentement concernant leur situation. C’est notamment le cas de Mohamed Salah, qui ne comprend pas le traitement qu’il subit de la part d’Arne Slot. Lors du mercato hivernal, les pensionnaires d’Anfield Road pourraient donc décider de frapper un grand coup. Lionel Messi pourrait d’ailleurs prochainement débarquer sur les bords de la Mersey.

Leo Messi prêt à venir en Premier League ?

Selon les informations de Fichajes, Liverpool réfléchit en interne à la possibilité de s’attacher les services du génie argentin pour quelques mois. La Pulga traverse actuellement une période sans football en raison de l’arrêt des compétitions aux États-Unis, ce qui n’est pas idéal pour préparer la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine.

Les Reds envisageraient donc de proposer un prêt de six mois à Lionel Messi. Ce dernier resterait sous contrat avec l’Inter Miami, ce qui convient parfaitement à l’ancien du Barça. Liverpool pourrait prendre en charge une partie de son salaire, un point important pour toutes les parties concernées.

Lionel Messi pourrait donc découvrir un nouveau club européen, un club mythique qui évolue également en Ligue des champions. Il pourrait aussi remplacer Mohamed Salah si l’Égyptien décidait de quitter les Reds dans les prochaines semaines. Pour le moment, aucune négociation n’a encore eu lieu entre Messi et Liverpool, mais l’idée commence à faire son chemin en Angleterre.