Liverpool jaloux du mercato de l’OL

OL04 janv. , 19:00
parGuillaume Conte
2
Si l'OL a parfaitement maitrisé son déplacement à Monaco, il le doit en bonne partie aux qualités de Tyler Morton, véritable métronome de l'équipe de Paulo Fonseca. De quoi faire pleurer Liverpool. 
Attendu pour sa reprise à Monaco, l’Olympique Lyonnais a répondu aux attentes avec une victoire 3-1 en Principauté. Certes, les évènements du match ont été en faveur des Lyonnais, mais les troupes de Paulo Fonseca ont aussi montré une réelle maitrise du ballon. Grâce notamment à un Tyler Morton pas forcément spectaculaire, mais précieux dans la circulation de balle et dans la distribution du jeu. Une qualité de passe, une maitrise et un sang-froid qui font du jeune anglais le métronome du jeu lyonnais. Ses statistiques sur le match face à Monaco, mises en avant par le compte spécialisé Data OL, ont fait du bruit jusqu’à Liverpool. 

Les fans de Liverpool ne comprennent pas

Au moment où les Reds cherchent un joueur capable de tenir le ballon au milieu de terrain, les supporters d’Anfield se demandent comment ils ont laissé partir leur joueur formé au club l’été dernier. L’OL a pris le risque de le faire venir, et les messages accusateurs envers Arne Slot se sont multipliés ces dernières heures. Le technicien néerlandais a été accusé d’avoir trop peu utilisé Morton la saison passée, et de l’avoir laissé partir sans aucun regret devant le mercato XXL réalisé par Liverpool. Aujourd’hui, Liverpool le paye cher et l’OL s’en frotte les mains. 
Les dirigeants lyonnais vont désormais devoir conserver leur recrue vedette de l’été dernier cet hiver, ce qui est bien parti pour être le cas. Ensuite, ce sera certainement plus difficile de résister pour un joueur qui rêve de s’imposer en Premier League. Mais l’OL pourra au moins en profiter un maximum, et en tirer certainement un très bon prix. 
2
