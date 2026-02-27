ICONSPORT_360172_0165

L'OL dopé par la défaite, il annonce une victoire

L’Olympique Lyonnais est en passe de vivre un déplacement périlleux du côté du Vélodrome ce dimanche pour l’Olympico. L’OL a été battu par Strasbourg le week-end dernier. Une défaite qui met fin à une série de 13 victoires consécutives. Mais qui peut arriver au bon moment selon certains observateurs du club rhodanien.
L’Olympique Lyonnais reste sur la troisième marche du podium en marge du déplacement à Marseille ce dimanche en Ligue 1. La formation de Paulo Fonseca a tout de même perdu 3-1 la semaine passée à Strasbourg. Un revers qui met fin à la belle série de 13 victoires consécutives du club rhodanien. Cependant, l’OL ne peut pas tergiverser au vu de l’importance de l’Olympico ce dimanche. En cas de victoire, le septuple champion reléguerait son adversaire à une distance de huit points au classement. Alors, le club rhodanien va puiser des sources de motivation un peu partout.

L’OL doit se relancer tout de suite

Il n’y a pas que du négatif à sortir de cette défaite en Alsace le week-end dernier. C’est en tout cas l’avis de l’ancien gardien Nicolas Puydebois. Dans l'émission Tant qu’il y aura des Gones, le consultant veut tirer du positif. « L’avantage est qu’on sort de cette défaite à Strasbourg. Finalement, cette piqûre de rappel qu’il faut être au niveau de l’intensité, de la technique, de la tactique, tous courir dans le même sens. Peut-être que la défaite face à Strasbourg peut tomber à point pour que l’OL puisse faire un bon résultat à Marseille, » explique-t-il notamment.
À noter que l’Olympique Lyonnais sera privé de son joueur le plus décisif cette saison, Pavel Sulc. Afonso Moreira est également trop juste pour la rencontre. Un bon résultat pourrait permettre au septuple champion de France d’aborder le sprint final dans de bonnes conditions. Surtout que l’OL devra ensuite enchaîner avec la Coupe de France face à Lens et un huitième de finale d’Europa League.

1
Derniers commentaires

PSG-Chelsea finalement inversé ?

Mais pour le stade vue le déficit de stellantis !!! Pas sur que PSG veut maintenant resté au parc .....

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

Oui. Je suis d'accord avec toi. Ce ne sont pas les premières déclarations qui sont connes, mais les contradictions qui arrivent après. Mais bon, en même temps, à la vitesse où viennent les déclarations qui demandent à tout le monde de dégager dès qu'on rentre dans le dur, c'est compliqué de maintenir les premières déclarations. Ce qu'il faudrait savoir c'est pourquoi ils changent aussi rapidement. Est-ce que la pression explosive autour du club ne joue pas beaucoup pour ça? Si oui, alors il ne faut plus rien dire ni promettre et la jouer à la Guy Roux? Pas sur que ce soit l'adn du club... Tout le problème est là, on demande à ce qu'on nous enflamme, et si ça ne va pas on explose. Difficile de gérer sereinement dans cette situation. A part Diouf, aucun président n'a réussi ça. Et même lui a fini par lâcher.

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

quand la politique sportive du club fait que tu renouvelles ton equipe tous les ans voir ts les 6 mois, avec des pret OA ou pas, difficile dans la tempete d'avoir des joueurs concernés a 100% Ils se disent dans qlq mois je serais plus là donc ... c'est pas cool pour nous mais c'est humain ! J'en veux aux joueurs , mais j'en veux surtout a ses dirigeants qui ont tout flingué en un rien de temps apres des communications qu'ils désavouent peu de temps apres !! "sans jamais rien lâcher" , " je verrais bien De Zerbi comme le nouveau Simeone de l'OM , lui c'est comme mon fils ... etc etc C'est ca qui nous fait passer pour des cons puissance mille

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

S'il y a encore des joueurs qui veulent faire quelque chose de cette saison, oui. Sinon, ça sera un nouveau sujet de critiques.

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Et ça donne quoi pour marseille le tirage en coupe d europe ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

