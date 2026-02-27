L'OL dopé par la défaite, il annonce une victoire

L’Olympique Lyonnais est en passe de vivre un déplacement périlleux du côté du Vélodrome ce dimanche pour l’Olympico. L’OL a été battu par Strasbourg le week-end dernier. Une défaite qui met fin à une série de 13 victoires consécutives. Mais qui peut arriver au bon moment selon certains observateurs du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais reste sur la troisième marche du podium en marge du déplacement à Marseille ce dimanche en Ligue 1 . La formation de Paulo Fonseca a tout de même perdu 3-1 la semaine passée à Strasbourg. Un revers qui met fin à la belle série de 13 victoires consécutives du club rhodanien. Cependant, l’ OL ne peut pas tergiverser au vu de l’importance de l’Olympico ce dimanche. En cas de victoire, le septuple champion reléguerait son adversaire à une distance de huit points au classement. Alors, le club rhodanien va puiser des sources de motivation un peu partout.

L’OL doit se relancer tout de suite

Il n’y a pas que du négatif à sortir de cette défaite en Alsace le week-end dernier. C’est en tout cas l’avis de l’ancien gardien Nicolas Puydebois. Dans l'émission Tant qu’il y aura des Gones, le consultant veut tirer du positif. « L’avantage est qu’on sort de cette défaite à Strasbourg. Finalement, cette piqûre de rappel qu’il faut être au niveau de l’intensité, de la technique, de la tactique, tous courir dans le même sens. Peut-être que la défaite face à Strasbourg peut tomber à point pour que l’OL puisse faire un bon résultat à Marseille, » explique-t-il notamment.

À noter que l’Olympique Lyonnais sera privé de son joueur le plus décisif cette saison, Pavel Sulc. Afonso Moreira est également trop juste pour la rencontre. Un bon résultat pourrait permettre au septuple champion de France d’aborder le sprint final dans de bonnes conditions. Surtout que l’OL devra ensuite enchaîner avec la Coupe de France face à Lens et un huitième de finale d’Europa League.