Konaté a une chance sur deux de signer au PSG

PSG04 janv. , 20:00
parCorentin Facy
1
Toujours en négociations avec Liverpool pour une prolongation, Ibrahima Konaté ne signera pas au Real Madrid. L’international français va maintenant devoir trancher entre les Reds… ou le PSG.
Déçu par le rendement de son équipe cette saison, le Real Madrid s’apprête à effectuer de gros changements au sein de son effectif lors du prochain mercato estival. Le club merengue souhaite notamment se renforcer en défense centrale avec des profils de joueurs dans la force de l’âge tandis que parallèlement, Rüdiger et Alaba ont de fortes chances de partir, en fin de contrat. Le nom d’Ibrahima Konaté a longtemps été associé au Real Madrid puisque le joueur de Liverpool sera libre en juin prochain.
Mais à en croire les informations obtenues par le site Defensa Central, le Real Madrid a finalement pris la décision de passer son tour sur ce dossier. En effet, « aucun contact n’a été établi avec le joueur », qui n’entre pas totalement dans ce que recherche Xabi Alonso à ce poste. Le média espagnol apporte d’autres précisions sur l’avenir de l’ancien défenseur du RB Leipzig et affirme que tout va maintenant se jouer entre Liverpool… et le Paris Saint-Germain. En effet, le site affirme que le club de la capitale française « suit de près » la situation d’Ibrahima Konaté et se tient prêt à dégainer dans le cas où les négociations pour sa prolongation à Liverpool viendraient à échouer.

Le Real lâche Konaté, ce sera Liverpool ou le PSG

Defensa Central ajoute que Luis Enrique et Luis Campos font du recrutement d’un défenseur central une priorité pour l’été prochain afin de préparer la succession de Marquinhos. Les deux hommes verraient d’un bon oeil la signature d’un Français à ce poste et ciblent par conséquent Konaté et Upamecano, deux joueurs dont le contrat expire en juin prochain. Reste maintenant à voir quelle sera la décision finale d’Ibrahima Konaté alors que le média espagnol explique que le PSG est « en mesure de surenchérir sur Liverpool pour proposer à Konaté un contrat plus attractif financièrement ». Le défenseur de l’équipe de France, qui n’a pas encore pris de décision définitive, aura en tout cas l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.

