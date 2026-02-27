Le Barça détient la plus grosse machine à cash d’Europe

Toujours en délicatesse avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone peut tout de même s’appuyer sur d’énormes recettes. En Europe, personne ne fait mieux au niveau des revenus en merchandising et en vente de maillots.

Ces chiffres révélés par l’UEFA peuvent représenter de solides arguments pour Joan Laporta. Pendant que le président du FC Barcelone tente de se faire réélire aux élections, l’instance européenne désigne le champion d’Espagne comme le club qui détient les plus grosses recettes en merchandising et en vente de maillots en 2025. Le Barça a récolté pas moins de 227 millions d’euros dans ce domaine en 2025, soit une hausse de 63% par rapport à l’année précédente.

Les Blaugrana ne peuvent plus compter sur des stars comme Lionel Messi, Andrés Iniesta ou encore Neymar. Mais il est clair que Lamine Yamal influence positivement ces chiffres, lui dont le numéro 10 adopté cette saison a sûrement incité pas mal de supporters à acheter sa nouvelle tunique. Le Barça a ainsi distancé la concurrence européenne dans ce classement, à savoir le Real Madrid (231 M€), le Bayern Munich (189 M€), ou encore le Paris Saint-Germain seulement 10e avec 88 M€. A noter que le FC Barcelone peut aussi se réjouir de sa deuxième place dans la hiérarchie des clubs aux meilleurs revenus liés au sponsoring. Avec 499 M€ récoltés grâce à ses partenaires l’année dernière, le club catalan n’est devancé que par le rival madrilène (568 M€).

La masse salariale pèse lourd

En revanche, le Barça (150 M€) arrive seulement à la cinquième position en ce qui concerne les rentrées d’argent en billetterie. Ce n’est pas forcément une surprise dans la mesure où les hommes d’Hansi Flick ont surtout évolué à Montjuïc, avant de retrouver le Camp Nou toujours en cours de rénovation et avec une jauge limitée. L’ouverture progressive des tribunes restantes permettra d’améliorer la situation financière et de rééquilibrer la balance affectée par la masse salariale (551 M€), la deuxième plus lourde d’Europe derrière Manchester City (557 M€).