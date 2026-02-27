ELC : Strasbourg affrontera les Croates de Rijeka

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

Oui. Je suis d'accord avec toi. Ce ne sont pas les premières déclarations qui sont connes, mais les contradictions qui arrivent après. Mais bon, en même temps, à la vitesse où viennent les déclarations qui demandent à tout le monde de dégager dès qu'on rentre dans le dur, c'est compliqué de maintenir les premières déclarations. Ce qu'il faudrait savoir c'est pourquoi ils changent aussi rapidement. Est-ce que la pression explosive autour du club ne joue pas beaucoup pour ça? Si oui, alors il ne faut plus rien dire ni promettre et la jouer à la Guy Roux? Pas sur que ce soit l'adn du club... Tout le problème est là, on demande à ce qu'on nous enflamme, et si ça ne va pas on explose. Difficile de gérer sereinement dans cette situation. A part Diouf, aucun président n'a réussi ça. Et même lui a fini par lâcher.