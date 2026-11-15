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Espagne - Angleterre : les compos (20h45 sur L'Equipe Live)

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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6e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 3 :
La compo de l’Espagne : Unai Simón - Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Fabián Ruiz, Zubimendi - Lamine Yamal, Mikel Merino, Baena - Oyarzabal.
La compo de l’Angleterre : Trafford - White, Konsa, Quansah, Hall - Anderson, Rice - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.
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Derniers commentaires

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^

OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

Bien sûr qu’elle avait raison

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mon pronostic : France 4 - 1 Turquie (2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Michaël Olise et un but de Rayan Cherky... et 1 but de Arda Güler pour la Turquie).

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mais bien sûr ! 😂😆

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Kumbedi joueur de 2eme division allemande en arrière droit à la place Warren Zaire Emery ?! On verra ce soir, mais c'est un manque de respect envers WZE

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
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LOSC Lille
21106311477
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201062217107
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171052315123
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Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
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Lorient
1510433981
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Lens
131041517152
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Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
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Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
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Troyes
810226717-10
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210028922-13

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