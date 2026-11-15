Espagne - Angleterre : les compos (20h45 sur L'Equipe Live)

6e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 3 :

La compo de l’Espagne : Unai Simón - Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Fabián Ruiz, Zubimendi - Lamine Yamal, Mikel Merino, Baena - Oyarzabal.

La compo de l’Angleterre : Trafford - White, Konsa, Quansah, Hall - Anderson, Rice - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.