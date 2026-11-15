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Tirage au sort - Coupe de France

CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE

Coupe de France
parAlexis Rose
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À l’issue du 7e tour de la Coupe de France qui s’est déroulé ce week-end, les affiches du 8e tour sont d’ores et déjà connues, avec notamment un derby pour l’AS Saint-Etienne.
Tout au long de ce week-end, la France du football a vécu au rythme de la Coupe de France. Avec comme d'habitude, quelques surprises avec des amateurs qui sortent des professionnels, à l’image de la victoire de Saint-Dié Kellermann (R1) face au FC Metz (L2) ou du succès aux tirs au but de Lannion (N2) contre Guingamp (L2).

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Désormais, place au 8e tour avec quelques belles affiches au programme. Puisque dans deux semaines, l’AS Saint-Étienne (L2) jouera par exemple un derby face au FC Villefranche Beaujolais (L3), à défaut de retrouver l'OL en L1. D’autres chocs seront à suivre comme Bourg-en-Bresse - Thionville Lusitanos, ou Cannes - Le Puy-en-Velay.
Ces rencontres se disputeront lors du week-end du samedi 29 et du dimanche 30 novembre prochains.

Le tirage complet du 8e tour de la Coupe de France :

Groupe A :
TA Rennes (N2) - FC Rouen (L3)
Lannion FC (N2) - Stade Lavallois (L2)
La St Pierre de Milizac (N2) - ST Pontivyen (R1)
Vannes OC (N2) - US Concarneau (L3)
Groupe B :
US Reipertswiller (R1) - AS Sundhoffen (R1)
ASC Biesheim (N1) - Racing Besançon (N2)
AS Talange (R2) - US Oberlauterbach (R2)
SR Saint-Dié Kellermann (R1) - FC Sochaux Montbéliard (L2)
Groupe C :
SAS Épinal (N1) - Amiens SC (L3)
US Vermelles (R3) - ES Thaon (N2)
Le Pays-du-Valois US (N1) - Valenciennes FC (L3)
Olympique Charleville Prix AM (N2) - Stade de Reims (L2)
AS Furiani-Agliani (N1) - AS Nancy Lorraine (L2)
Groupe D :
Saint-Ouen L’Aumône (N2) - Calais Racing Club (R1)
St. Sottevillais Cheminots (R1) - Quevilly Rouen Métropole (L3)
FC Chambly (N1) - US Avranches MSM (N1)
Loon Plage FC (R1) - Racing CF (N1)
Pays Saint-Omer US (R1) - Stade Malherbe Caen (L3)
Groupe E :
Cosne UCS (R1) - CS Sedan Ardennes (R1)
Tremblay-en-France FC (R2) - Red Star FC (L2)
SC Massay (R3) - US Orléans (L3)
AS Chatou (R1) - Linas Montlhéry (N2)
Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1) - Is Selongey Football (N2)
Groupe F :
Nîmes Olympique (N1) - Grenoble Foot 38 (L2)
AS Puissalicon Magalas (R3) - Riviera FC (N2)
Avenir Foot Lozère Mende (R2) – Montpellier Hérault SC (L2)
AS Cannes (L3) - Le Puy-en-Velay FC (L3)
US Marseille Endoume Catalans (R1) - Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1)
Groupe G :
FC 2 Rives 82 (R1) - FC Versailles 78 (L3)
RC Chambéry (R2) - Les Genêts d’Anglet (N2)
US Castanet (N2) - Pau FC (L2)
Rochefort FC (R2) - Stade Bordelais Football (R1)
Groupe H :
FC Nueillaubiers (R1) - FC Nantes (L2)
FC Bressuire (R1) - La Baule Pouliguen (R1)
Montluçon Football (R1) - Clermont Foot (L2)
Vendée FC La Roche (L3) - Voltigeurs Châteaubriant (N1)
Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (N1) - Sablé-sur-Sarthe FC (N2)
Groupe I :
AS Saint-Étienne (L2) - FC Villefranche Beaujolais (L3)
FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1) - Hauts Lyonnais (N1)
US Feurs (N2) - FC Annecy (L2)
FC Saint-Paul-en-Jarez (R3) - Chassieu Décines FC (R1)
Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3) - US Thionville Lusitanos (L3)
Outre-Mer :
La Tamponnaise (R1, Réunion) - Angoulême Charente FC (N1)
AS Étoile de Matoury (R1, Guyane) - FC Fleury 91 (L3)
Aviron Bayonnais (N1) - Club franciscain (R1, Martinique)
CA Pontarlier (N2) - Siroco Les Abymes (R1, Guadeloupe)
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Derniers commentaires

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Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^

OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

Bien sûr qu’elle avait raison

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Mon pronostic : France 4 - 1 Turquie (2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Michaël Olise et un but de Rayan Cherky... et 1 but de Arda Güler pour la Turquie).

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mais bien sûr ! 😂😆

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Kumbedi joueur de 2eme division allemande en arrière droit à la place Warren Zaire Emery ?! On verra ce soir, mais c'est un manque de respect envers WZE

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CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
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LOSC Lille
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