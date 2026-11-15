CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE
parAlexis Rose
À l’issue du 7e tour de la Coupe de France qui s’est déroulé ce week-end, les affiches du 8e tour sont d’ores et déjà connues, avec notamment un derby pour l’AS Saint-Etienne.
Tout au long de ce week-end, la France du football a vécu au rythme de la Coupe de France. Avec comme d'habitude, quelques surprises avec des amateurs qui sortent des professionnels, à l’image de la victoire de Saint-Dié Kellermann (R1) face au FC Metz (L2) ou du succès aux tirs au but de Lannion (N2) contre Guingamp (L2).
Lire aussi
Désormais, place au 8e tour avec quelques belles affiches au programme. Puisque dans deux semaines, l’AS Saint-Étienne (L2) jouera par exemple un derby face au FC Villefranche Beaujolais (L3), à défaut de retrouver l'OL en L1. D’autres chocs seront à suivre comme Bourg-en-Bresse - Thionville Lusitanos, ou Cannes - Le Puy-en-Velay.
Ces rencontres se disputeront lors du week-end du samedi 29 et du dimanche 30 novembre prochains.
Le tirage complet du 8e tour de la Coupe de France :
Groupe A :
TA Rennes (N2) - FC Rouen (L3)
Lannion FC (N2) - Stade Lavallois (L2)
La St Pierre de Milizac (N2) - ST Pontivyen (R1)
Vannes OC (N2) - US Concarneau (L3)
Groupe B :
US Reipertswiller (R1) - AS Sundhoffen (R1)
ASC Biesheim (N1) - Racing Besançon (N2)
AS Talange (R2) - US Oberlauterbach (R2)
SR Saint-Dié Kellermann (R1) - FC Sochaux Montbéliard (L2)
Groupe C :
SAS Épinal (N1) - Amiens SC (L3)
US Vermelles (R3) - ES Thaon (N2)
Le Pays-du-Valois US (N1) - Valenciennes FC (L3)
Olympique Charleville Prix AM (N2) - Stade de Reims (L2)
AS Furiani-Agliani (N1) - AS Nancy Lorraine (L2)
Groupe D :
Saint-Ouen L’Aumône (N2) - Calais Racing Club (R1)
St. Sottevillais Cheminots (R1) - Quevilly Rouen Métropole (L3)
FC Chambly (N1) - US Avranches MSM (N1)
Loon Plage FC (R1) - Racing CF (N1)
Pays Saint-Omer US (R1) - Stade Malherbe Caen (L3)
Groupe E :
Cosne UCS (R1) - CS Sedan Ardennes (R1)
Tremblay-en-France FC (R2) - Red Star FC (L2)
SC Massay (R3) - US Orléans (L3)
AS Chatou (R1) - Linas Montlhéry (N2)
Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1) - Is Selongey Football (N2)
Groupe F :
Nîmes Olympique (N1) - Grenoble Foot 38 (L2)
AS Puissalicon Magalas (R3) - Riviera FC (N2)
Avenir Foot Lozère Mende (R2) – Montpellier Hérault SC (L2)
AS Cannes (L3) - Le Puy-en-Velay FC (L3)
US Marseille Endoume Catalans (R1) - Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1)
Groupe G :
FC 2 Rives 82 (R1) - FC Versailles 78 (L3)
RC Chambéry (R2) - Les Genêts d’Anglet (N2)
US Castanet (N2) - Pau FC (L2)
Rochefort FC (R2) - Stade Bordelais Football (R1)
Groupe H :
FC Nueillaubiers (R1) - FC Nantes (L2)
FC Bressuire (R1) - La Baule Pouliguen (R1)
Montluçon Football (R1) - Clermont Foot (L2)
Vendée FC La Roche (L3) - Voltigeurs Châteaubriant (N1)
Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (N1) - Sablé-sur-Sarthe FC (N2)
Groupe I :
AS Saint-Étienne (L2) - FC Villefranche Beaujolais (L3)
FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1) - Hauts Lyonnais (N1)
US Feurs (N2) - FC Annecy (L2)
FC Saint-Paul-en-Jarez (R3) - Chassieu Décines FC (R1)
Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3) - US Thionville Lusitanos (L3)
Outre-Mer :
La Tamponnaise (R1, Réunion) - Angoulême Charente FC (N1)
AS Étoile de Matoury (R1, Guyane) - FC Fleury 91 (L3)
Aviron Bayonnais (N1) - Club franciscain (R1, Martinique)
CA Pontarlier (N2) - Siroco Les Abymes (R1, Guadeloupe)
Fil Info
Derniers commentaires
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^
OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia
Bien sûr qu’elle avait raison
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Mon pronostic : France 4 - 1 Turquie (2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Michaël Olise et un but de Rayan Cherky... et 1 but de Arda Güler pour la Turquie).
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Mais bien sûr ! 😂😆
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Kumbedi joueur de 2eme division allemande en arrière droit à la place Warren Zaire Emery ?! On verra ce soir, mais c'est un manque de respect envers WZE
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13