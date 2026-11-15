CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE

À l’issue du 7e tour de la Coupe de France qui s’est déroulé ce week-end, les affiches du 8e tour sont d’ores et déjà connues, avec notamment un derby pour l’AS Saint-Etienne.

Tout au long de ce week-end, la France du football a vécu au rythme de la Coupe de France . Avec comme d'habitude, quelques surprises avec des amateurs qui sortent des professionnels, à l’image de la victoire de Saint-Dié Kellermann (R1) face au FC Metz (L2) ou du succès aux tirs au but de Lannion (N2) contre Guingamp (L2).

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Désormais, place au 8e tour avec quelques belles affiches au programme. Puisque dans deux semaines, l’AS Saint-Étienne (L2) jouera par exemple un derby face au FC Villefranche Beaujolais (L3), à défaut de retrouver l'OL en L1. D’autres chocs seront à suivre comme Bourg-en-Bresse - Thionville Lusitanos, ou Cannes - Le Puy-en-Velay.

Ces rencontres se disputeront lors du week-end du samedi 29 et du dimanche 30 novembre prochains.

Le tirage complet du 8e tour de la Coupe de France :

Groupe A :

TA Rennes (N2) - FC Rouen (L3)

Lannion FC (N2) - Stade Lavallois (L2)

La St Pierre de Milizac (N2) - ST Pontivyen (R1)

Vannes OC (N2) - US Concarneau (L3)

Groupe B :

US Reipertswiller (R1) - AS Sundhoffen (R1)

ASC Biesheim (N1) - Racing Besançon (N2)

AS Talange (R2) - US Oberlauterbach (R2)

SR Saint-Dié Kellermann (R1) - FC Sochaux Montbéliard (L2)

Groupe C :

SAS Épinal (N1) - Amiens SC (L3)

US Vermelles (R3) - ES Thaon (N2)

Le Pays-du-Valois US (N1) - Valenciennes FC (L3)

Olympique Charleville Prix AM (N2) - Stade de Reims (L2)

AS Furiani-Agliani (N1) - AS Nancy Lorraine (L2)

Groupe D :

Saint-Ouen L’Aumône (N2) - Calais Racing Club (R1)

St. Sottevillais Cheminots (R1) - Quevilly Rouen Métropole (L3)

FC Chambly (N1) - US Avranches MSM (N1)

Loon Plage FC (R1) - Racing CF (N1)

Pays Saint-Omer US (R1) - Stade Malherbe Caen (L3)

Groupe E :

Cosne UCS (R1) - CS Sedan Ardennes (R1)

Tremblay-en-France FC (R2) - Red Star FC (L2)

SC Massay (R3) - US Orléans (L3)

AS Chatou (R1) - Linas Montlhéry (N2)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1) - Is Selongey Football (N2)

Groupe F :

Nîmes Olympique (N1) - Grenoble Foot 38 (L2)

AS Puissalicon Magalas (R3) - Riviera FC (N2)

Avenir Foot Lozère Mende (R2) – Montpellier Hérault SC (L2)

AS Cannes (L3) - Le Puy-en-Velay FC (L3)

US Marseille Endoume Catalans (R1) - Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1)

Groupe G :

FC 2 Rives 82 (R1) - FC Versailles 78 (L3)

RC Chambéry (R2) - Les Genêts d’Anglet (N2)

US Castanet (N2) - Pau FC (L2)

Rochefort FC (R2) - Stade Bordelais Football (R1)

Groupe H :

FC Bressuire (R1) - La Baule Pouliguen (R1)

Montluçon Football (R1) - Clermont Foot (L2)

Vendée FC La Roche (L3) - Voltigeurs Châteaubriant (N1)

Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (N1) - Sablé-sur-Sarthe FC (N2)

Groupe I :

AS Saint-Étienne (L2) - FC Villefranche Beaujolais (L3)

FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1) - Hauts Lyonnais (N1)

US Feurs (N2) - FC Annecy (L2)

FC Saint-Paul-en-Jarez (R3) - Chassieu Décines FC (R1)

Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3) - US Thionville Lusitanos (L3)

Outre-Mer :

La Tamponnaise (R1, Réunion) - Angoulême Charente FC (N1)

AS Étoile de Matoury (R1, Guyane) - FC Fleury 91 (L3)

Aviron Bayonnais (N1) - Club franciscain (R1, Martinique)

CA Pontarlier (N2) - Siroco Les Abymes (R1, Guadeloupe)